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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a través de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, realizará una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que este año lleva por lema “Compartir con alegría, esperanza de muchos”.

La campaña, que inició el 1° de septiembre, tendrá sus jornadas centrales en parroquias, capillas y comunidades de todo el país este sábado 12 y domingo 13 de septiembre.

Con más de 50 años de trayectoria, “Más por Menos” busca ser un puente entre quienes pueden ayudar y las comunidades que atraviesan mayores necesidades, especialmente en las regiones más postergadas del interior argentino.

Los fondos recaudados permiten sostener proyectos de promoción humana, social y pastoral. Entre las iniciativas financiadas se encuentran comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños, residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios.

Son obras que, en numerosos casos, encuentran en los aportes de la campaña un respaldo fundamental para su continuidad y desarrollo.

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor José Luis Corral SVD, destacó que “lo que se comparte se multiplica”.

La convocatoria reconoce que existen lugares donde la vida ofrece mayores posibilidades, mientras que en muchas otras comunidades las dificultades se hacen sentir con más fuerza. Por eso, el obispo de Añatuya animó a que “nadie quede solo ni quede afuera”.

Asimismo, invita a construir comunidad y fraternidad a través de la solidaridad, para que la ayuda llegue a quienes más la esperan. “Que entre todos podamos llegar a estas regiones más necesitadas, que nos necesitan y nos esperan”, concluyó.

Para conocer más sobre la iniciativa y los proyectos que acompaña, se puede consultar el sitio oficial de la Colecta Nacional Más por Menos.

Cabe mencionar que la campaña ofrece distintas alternativas para realizar donaciones durante todo el año, entre ellas transferencia o depósito bancario, código QR, tarjetas de crédito o débito y los puntos habilitados de la red Pago Fácil en todo el país.