Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, después de permanecer internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios. Tras conocerse la noticia, La Opinión Austral recuperó el artículo que su director, Hugo Ferrer, escribió en octubre de 2022, cuando Gelblung fue distinguido con el Martín Fierro de Oro.

“Chiche, orgullo de Crónica y ‘oro’ al periodismo popular” fue el título elegido entonces por Hugo Ferrer para repasar algunos de los momentos que definieron al periodista: sus comienzos en la gráfica, las disputas por las primicias, sus programas de radio y televisión, la llegada a internet, las coberturas internacionales y, finalmente, aquella noche de consagración en los premios de APTRA.

“Chiche nació periodista. De raza”, escribió el director de Grupo La Opinión Austral al recordar sus primeros años. Gelblung trabajó con Aníbal Vigil y Carlos Fontanarrosa en Editorial Atlántida, donde llegó a dirigir la revista GENTE. Luego pasó por Perfil, junto a Jorge Fontevecchia, y por Ámbito Financiero, bajo la dirección de Julio Ramos.

También fue corresponsal de Perfil en España. A su regreso comenzó como columnista en Radio Continental, en Tiempos Modernos, con Oscar Gómez Castañón.

En Ámbito Financiero protagonizó una escena que Ferrer recuerda como un clásico de aquella redacción. Sus llamados para solicitar material de archivo comenzaban con una frase que quedó registrada en la memoria de quienes atendían el teléfono: “Después del ‘¡Hola, Chichín!’, él pedía material de archivo para sus notas”.

Memoria y las polémicas que llegaron a la televisión

La llegada a Canal 9 se produjo de la mano de Alejandro Romay. Allí comenzó Memoria, un programa que inicialmente estaba pensado como un ciclo sobre temas paranormales, pero que terminó convirtiéndose en uno de los espacios más reconocidos de la televisión de aquella época.

Gelblung abordó temas como sexo, aborto, drogas, ricos y famosos y policiales. También realizó informes que buscaban generar impacto y abrió debates sobre cuestiones que comenzaban a ocupar un lugar creciente en la agenda pública.

Entre sus recursos más recordados estaba el gesto de llevar el dedo índice a la sien mientras pronunciaba una palabra que se convirtió en sello del programa: “Memoria”.

Chiche Gelblung en Memoria. FOTO: Captura de pantalla mejorada con IA.

La competencia con Mauro Viale

La búsqueda de primicias lo llevó a protagonizar una fuerte competencia profesional con Mauro Viale. La disputa por entrevistados y agendas se volvió parte de la dinámica de aquella televisión.

Ferrer la resumió con dos frases que, según recordó, circulaban entre productores: “Yo trabajé con Chiche” y “Yo trabajé con Mauro”. Y agregó: “Guerra de agendas y ‘robo’ de entrevistados. Forjaron una escuela, guste o no”.

El extraterrestre de Roswell

Entre los episodios que más quedaron en la memoria estuvo la reproducción televisiva de una supuesta autopsia a un extraterrestre vinculada con el caso Roswell.

Ferrer recordó el impacto que provocaron aquellas imágenes, especialmente entre quienes eran niños y se encontraban frente al televisor aquella noche.

La escena se convirtió en uno de los ejemplos más notorios del estilo de Memoria: un tema extraordinario llevado a la pantalla con una puesta capaz de instalarlo en la conversación cotidiana.

Las preguntas de Chiche en la radio

En Radio Libertad, AM 950, Gelblung condujo un magazine de 7 a 13 que Ferrer definió como una “innovación” para la época.

Más tarde, en Radio 10, estuvo al frente de Edición Chiche. Allí se hicieron conocidas sus preguntas insólitas, que convertía en disparadores para la audiencia.

Entre ellas aparecieron: “¿Por qué la hormiga negra se pone arriba de la hormiga roja? Vaya, vea en la puerta de su casa si encuentra hormigas, qué hacen y me cuenta”.

Otra de sus preguntas fue: “Si voy en auto y me para un inspector de tránsito. Tengo que dar marcha atrás o él viene a verme donde estoy estacionado?”.

La muerte de Néstor Kirchner y una transmisión inolvidable

El 27 de octubre de 2010, durante la emisión de Hola Chiche por Radio Mitre, Gelblung recibió la noticia de la muerte de Néstor Kirchner.

Ferrer destacó cómo siguió la información mientras estaba al aire, utilizando su teléfono Nextel para reconfirmar los datos y dejando que los oyentes escucharan incluso los característicos sonidos del aparato.

En ese programa también compartía la conducción con Horacio Pagani, con quien conformó una dupla que Ferrer recordó especialmente.

El salto a internet

A finales de 2006, Gelblung lanzó Minuto Uno. El desembarco se produjo mientras era presidente del jurado del Bailando, en reemplazo de Gerardo Sofovich, junto a Jorge Lafauci, Reina Reech y Moria Casán.

Los productores Martín Cividino y Adrián Sánchez, Chiche Gelblung y los conductores Sofía Monachelli y Ernesto Hadida.

Para promocionar el nuevo sitio llevó remeras con el logo y creó otras doradas, a las que denominó “vips”, que regaló al elenco.

El lanzamiento consiguió una fuerte repercusión inicial y posteriormente el dominio fue vendido al Grupo Indalo.

“Crónica es la mejor escuela del periodismo popular”

En 2017 comenzó su etapa en Crónica HD. Allí desarrolló entrevistas, informes y coberturas, entre ellas una entrevista en vivo a Cristina Fernández de Kirchner.

Pero el vínculo con el canal también estuvo atravesado por una definición que Ferrer recuperó en su artículo:

“Crónica es la mejor escuela del periodismo popular”.

En la señal volvió a desplegar su particular forma de preguntar y de abordar temas de actualidad.

De Vietnam a la guerra de Ucrania

Mucho antes de su llegada a Crónica HD, Gelblung había realizado coberturas en Vietnam, Biafra y durante la Guerra de los Seis Días, cuando trabajaba en GENTE.

En 2022 viajó a Ucrania para cubrir la guerra. El director de contenidos de Crónica HD, Facundo Pedrini, destacó entonces el riesgo asumido por el periodista:“Chiche no sólo es un elogio del peligro, también es una provocación generacional. Viaja a la frontera de Polonia a contar la guerra desde el lugar que su papá sufrió a los nazis. Demuestra que periodista no sólo se nace, también se muere”.

El propio Gelblung resumía su relación con el trabajo con otra frase: “Si no trabajo, me muero”.

La noche del Martín Fierro de Oro

El 20 de octubre de 2022 se realizó la fiesta de APTRA en el Golden Center de Parque Norte. Gelblung asistió junto a su esposa, Cristina Seoane, y Mercedes Cordero.

A las 00:37 del viernes 21, Pampito y El Pollo anunciaron que había ganado el Martín Fierro de Oro.

Gelblung se llevó la mano al rostro, besó a su esposa y recibió la ovación del salón. En el camino hacia el escenario lo acompañaron Jorge Cicuttin, Sofía Monachelli, Leo Arias y Cacho Rubio.

Luis Ventura, presidente de APTRA, fue quien le entregó la estatuilla.

“Empecé de viejo en la televisión”

Con el premio en sus manos, Gelblung habló ante el salón:

“Muchas gracias. Empecé de viejo en la televisión. Esto es demasiado reconocimiento porque a la edad que muchos se retiran yo empecé. Empecé casi a los 50 años. Esto es para mí el mayor premio que puedo obtener. Les agradezco mucho a APTRA, a Crónica, a mis compañeros, a mi compañera de toda la vida, Cristina; y, obviamente, al equipo que uno tiene detrás que son los hijos que acompañan, los nietos. Muchísimas gracias. Demasiado premio para esta carrera que empecé de grande”.

La respuesta fue una ovación generalizada y el grito de “¡Dale Chiche!” mientras avanzaba hacia el escenario.

Aquel reconocimiento sintetizó el valor que el periodista le otorgaba a una carrera que, según sus propias palabras, había comenzado “de grande”.

El último tramo

Gelblung continuó trabajando hasta sus últimos días. Estaba al frente de Chiche 2020 en Crónica TV y participaba de Polémica en el Bar, por América.

El artículo de Hugo Ferrer, escrito en aquella noche de celebración, recupera ahora otra dimensión: la de un periodista que hizo de las primicias, las preguntas incómodas y las historias inesperadas una forma reconocible de ejercer su oficio.

“Demasiado premio para esta carrera que empecé de grande”, había dicho Gelblung al recibir el Martín Fierro de Oro.