El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que los comicios de este domingo se desarrollaron “con total normalidad” y definió la jornada como un “día histórico”. Sobre los resultados provisorios de las elecciones bonaerenses, señaló que los primeros datos estarán disponibles a partir de las 21 horas.

Minutos después del cierre de las votaciones, Bianco ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el proceso electoral, resaltó la labor de los fiscales, las autoridades de mesa y los organismos involucrados. “Es la primera vez que una provincia se encarga de hacer una elección de esta magnitud, con más de 14 millones de electores”, subrayó.

“Ha transcurrido con total normalidad. Desde el día de ayer habíamos hecho entrega del 100% de todos los materiales electorales. Desde el día de hoy se empezaron a abrir con normalidad todas las mesas. Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas pudiendo votar con total paz. No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado”, indicó el funcionario de la administración del gobernador Axel Kicillof.

Más adelante detalló el funcionamiento del procedimiento tras el cierre de las escuelas. “Puede ser que en alguna escuela alguna persona esté ejerciendo su derecho al voto. En ese caso estaba previsto un protocolo hecho por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires en donde se le daba un número a las personas que estaban en la fila, se las hacía ingresar a los locales de votación”, explicó.

“Lo que empieza ahora, lo que está empezando en este momento, es el escrutinio provisorio de la elección“, continuó Bianco y añadió acerca de los resultados: “Tal como lo habíamos avisado previamente, van a estar en principio a partir de las 21, siempre y cuando, como estableció la Junta Electoral en una resolución técnica, esté escrutado al menos el 30% de todas las secciones, de las mesas de todas las secciones electorales“.

Actualmente se desarrolla el conteo provisorio y la remisión de telegramas al Centro de Cómputo; los datos podrán consultarse a través de la aplicación y el sitio web de Elecciones Bonaerenses 2025. El recuento definitivo tendrá lugar el próximo sábado.

Para cerrar, dijo: “Este escrutinio provisorio solamente para tener una primera impresión de cuáles fueron los resultados de esta elección. Esta es toda la información que por ahora podemos brindar, así que nos vamos a estar viendo a las 21 o cuando esté escrutado el 30%. Luego de las 21, si está escrutado el 30% de cada una de las mesas de las secciones electorales”.

