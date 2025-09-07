Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de Buenos Aires fueron convocados a las urnas para participar de las elecciones legislativas locales. Conocé quién ganó y todos los detalles.

Elecciones en Buenos Aires 2025: ¿A qué hora estarán los resultados?

Como en cada jornada de votación, el cierre de los comicios está previsto para las 18 del domingo aunque quienes estén esperando en la fija a esa hora podrán ingresar al establecimiento para ejercer su derecho a votar sin problemas.

Una vez cerrados los comicios, se llevará a cabo el escrutinio provisorio que está previsto que se comiencen a conocer los resultados a las 21 de ese mismo día. En tanto, el escrutinio definitivo se iniciará cinco días más tarde a cargo de la Junta Electoral Provincial.

Elecciones en Buenos Aires, minuto a minuto

Votó Veronica Magario

La vicegobernadora de Buenos Aires entró directamente a votar en San Justo. No había fila y brindó declaraciones a la prensa en el lugar.

Votó el 35% del padrón

Pasadas las 14 horas, informaron que se incrementa la participación del voto ciudadano.

Votó Fernando Espinoza

El Intendente de la Matanza confirmó que el 41% del padrón ya votó.

Votó Victoria Villaruel

La Vicepresidenta sufragó en Caseros, no emitió declaraciones a la prensa, entro y salió por una puerta trasera del recinto educativo.

Votó Esteban Bullrich

El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que subraya el valor del acto democrático. Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: “¡Qué lindo es votar!”.

El ex candidato a presidente ejerció sufragio en Rincón de Milberg, Tigre. “Pedimos a la gente que vaya y vote, no importa a quién, 30% es buen número pero queremos más participación. (…) El resultado va a reflejar la opinión, los deseos y los sueños de los habitantes de la provincia de Buenos Aires”, declaró el ex intendente de Tigre.

Votó Jorge Ferraresi

El intendente de Avellaneda emitió su voto en Sarandí y declaró: “Creo que va a llegar a votar el 60% del padrón. Siempre es bueno que haya mucha participación”

Votó el 29,7 del padrón

Pasadas las 13 horas, casi un tercio de los 15 millones de bonaerenses habilitados ejercieron sufragio en las Legislativas 2025

Sin mediar palabras y en medio de un fuerte operativo de seguridad, la Secretaria de Estado se retira custodiada del establecimiento en Vicente López

Votó Juan Grabois

“Ojalá la democracia fuera más amplia y más participativa (…) en el cuarto oscuro se define mucho, mi deseo es que la gente vote”, declaró el candidato por Fuerza Patria.

Fernanda Raverta: “Confío en los vecinos de la Provincia de Buenos Aires”

La candidata a senadora en Fuerza Patria agregó: “En un momento donde la enorme mayoría de los argentinos la está pasando mal, incluso la está pasando mal la democracia, es alentador que vengamos a votar”.

Votó José Luis Spert

El candidato a diputado por La Libertad Avanza se quejó: “La democracia le está en falta a la Argentina porque no le ha ido bien. La democracia no ha significado un cambio en el bienestar económico de los argentinos”.

“Muy contento, muy entusiasmado. Un día que empezó con normalidad, con algunas demoras que fueron solucionadas. Un agradecimiento a las fuerzas federales y a las provinciales. Siempre votar en un acto democrático y de paz. Es una elección importante, con la responsabilidad de estar organizando el comicio. Esperamos que todo se tenga en cuenta, que se vote a conciencia. Llamamos a todo el pueblo de la Provincia a que se exprese”.

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó en la Escuela 5 de Tolosa, donde sostuvo que le “preocupa más lo que hace (el ministro de Economía, Luis) Caputo que lo que hace (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei”.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

Votaron Mayra Mendoza y el candidato a senador por LLA, Diego Valenzuela

El intendente, candidato de la primera sección electoral, destacó: “Muy contento de estar votando acá en Saenz Peña. Cuando la democracia se expresa es sagrado”.

En tanto, la intendenta de Quilmes, recalcó en Ezpeleta: “Es un día para vivir en familia. Uno apela siempre a la convocatoria a la participación, porque creo que los problemas siempre tienen una salida colectiva. Hay que involucrarse, participar y fortalecer nuestra democracia”.