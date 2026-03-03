Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, se refirió este martes a la decisión del juez federal Claudio Vázquez que dictó el fallo que frenó la apertura de la barrera sanitaria en la Patagonia. Como anticipó La Opinión Austral, el magistrado declaró la nulidad de la Resolución 460/2025 y su inaplicabilidad en la provincia, fallo que se basó en el principio precautorio y en la defensa del estatus sanitario diferencial de la Patagonia.

Entrevistado en LU12 AM680 Radio Río Gallegos, el dirigente del campo indicó: “El juez falló a favor de la Federación en una primera instancia” aunque indicó: “Ya el Senasa apeló la medida, así que fue derivado el expediente a la Cámara de Comodoro Rivadavia” por lo que “seguiremos en la segunda instancia”.

Sigue ingresando carne con hueso a la Patagonia.

“La medida no quedó firme, hasta tanto no resuelva la Cámara de Comodoro Rivadavia. Nosotros a raíz de eso en la primera presentación habíamos pedido también una cautelar y estamos pidiendo que, habida cuenta de haber ganado en primera instancia, se aplique la cautelar. Así que en estos días habrá alguna resolución”.

Defensa del estatus

Consultado sobre qué ha pasado con el ingreso en la carne de la Patagonia, respondió: “Sí, está ingresando; habrá que ver cuál es la determinación que toma la Cámara”.

Jamieson explicó la postura de la federación en defensa de la producción ovina: “Nosotros como federación estamos en defensa de la producción primaria de lo que producimos que es el ovino y en esto abarca no solo a los productores, sino al polo frigorífico y siempre pusimos como ejemplo lo que le sucedió a Sudáfrica que tuvo un brote de aftosa y perdieron todos los mercados de la carne y perdieron todos los mercados de la lana inclusive“.

Productores patagónicos habían demandado al SENASA que suspenda la medida que permite el ingreso de carne con hueso a la región.

Asimismo, manifestó: “Los mercados te acompañan hasta que vos tenés un problema. Y cuando vos tenés un problema, los mercados reaccionan como reaccionó Chile, que lo primero que hizo fue cerrar su frontera”. “Nos asiste el derecho precautorio de decir que ante la posibilidad de que esto pueda ocurrir, Dios quiera que no, ¿Cuál es la necesidad y cuál es la ventaja para la Argentina de haber hecho esto a nivel sanitario?”.

El dirigente remarcó la importancia de mantener el estatus sanitario patagónico: “Esa es la fortaleza de la Patagonia que hay que cuidarla y hay que defenderla y hay que corregir para arriba, porque Senasa sigue vacunando al norte y si sigue vacunando es porque no quiere asumir ese mínimo riesgo; ahora, sí se lo está trasladando a la Patagonia”.

El fallo del juez federal Claudio Vázquez fue uno de los títulos de tapa de La Opinión Austral.

En ese sentido, ratificó: “Creo que ese es el derecho que nos asiste de reconocer y defender a la Patagonia como libre de aftosa sin vacunación y no perforar eso con el ingreso de carne con hueso”.

Decisión económica

Sobre el diálogo con autoridades, Jamieson señaló que hubo intercambio con la conducción del organismo: “Esta Federación que la integran todos los presidentes y el Consejo de la Federación siempre tiene la predisposición al diálogo más allá del consenso o el disenso y en ese marco estuvo presente la presidente del Senasa (María Beatriz Giraudo) en la expo de Río Gallegos en la cual tuvimos la posibilidad de hablar, de intercambiar, siempre con respeto de ambas partes y bueno, cada uno con su verdad que podrá ser relativa y en defensa de lo que uno cree que es justo y la verdad que el diálogo ha sido ameno y bueno, cada uno con su posición. Obviamente la Federación mantiene obviamente su posición, como así también el Senasa y por eso cuando hay dos personas que no están de acuerdo, para eso está la justicia”.

El SAG chileno había cerrado la importación de carne con hueso de Argentina tras la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia.

Acusó además la existencia de presiones económicas: “A nuestro juicio, lo que ha habido es un lobby, tanto sea de supermercados como de frigoríficos para perforar esta barrera y es una decisión más del tipo económico y no sanitaria. Ya mí juicio fue lo que le costó el puesto al anterior presidente, porque no pueden sostener este de que la medida fue de índole económico y no fue de índole sanitario”.

Finalmente advirtió sobre riesgos para la actividad exportadora: “Mucho se habla de Patagonia y lo linda y lo ambientalmente preparada que está y no hay necesidad de perforar esto, porque ante la eventualidad y eso es lo que dice el derecho precautorio que, por ejemplo, pueda surgir un foco, es compleja la situación para la Patagonia, porque atrás nuestro viene el polo frigorífico y el polo lanero y no podemos darnos el lujo de dejar de exportar ni carne ni lana”.