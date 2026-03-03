Joaquín Levinton, el líder de “Turf”, anunció que tiene su propio alfajor y, fiel a su estilo, eligió un nombre que remite a un episodio televisivo que, hasta el momento, circula en redes sociales; el producto se llama “Pescado Raúl” y nació a partir de aquel recordado momento en MasterChef Celebrity.

Esto recuerda el momento en el que, ante la pregunta del jurado Germán Martitegui sobre qué pescado había preparado, respondió con absoluta naturalidad: “Raúl”; la escena se transformó en meme y quedó instalada como uno de los bloopers más repetidos del ciclo; lejos de esquivar ese recuerdo, Levinton decidió capitalizarlo.

El anuncio lo hizo al aire en “Mega 98.3”, durante una charla con Bebe Contemponi, donde, inicialmente, había ido a presentar su primer trabajo como solista; sin embargo, sorprendió a todos, cuando, deslizó: “No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”.

Según explicó, el nuevo emprendimiento tendrá dos versiones: una cubierta con chocolate blanco y otra con chocolate negro, ambas con relleno de dulce de leche; aunque todavía no se confirmaron fechas exactas de comercialización, puntos de venta ni precio, el cantante adelantó que, en breve, estará disponible en distintos lugares del país.

El lanzamiento del alfajor coincide con la salida de “Yo soy Joaquín”, su debut solista compuesto por nueve canciones; este material marca una etapa diferente en su trayectoria, ya que lo muestra por fuera de la banda con la que construyó su identidad artística; aún así, mantiene el tono lúdico que lo caracteriza y que, ahora, también trasladó al mundo gastronómico.

