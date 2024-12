Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carolina Amoroso fue reconocida con el Martín Fierro 2024 a la Mejor Labor Periodística, consolidándose como una de las figuras más destacadas del periodismo argentino. Tras recibir el premio, la periodista compartió su emoción en diálogo con La Opinión Austral:

“Estoy muy feliz. Era un premio que me quería ganar. Estoy muy orgullosa, además de haberlo compartido con quienes compartí la terna. Me voy a casa con un Martín Fierro, y eso es inmenso para mí”.

Consultada sobre el momento más significativo del año, Amoroso destacó por sobre los logros profesionales, su vida privada: “El momento más importante de este 2024 fue mi casamiento, porque marcó mi vida. Me hizo saber que, pase lo que pase en mi carrera o en mis historias, tengo a alguien esperándome en casa. Eso es muy importante”.

Además, reflexionó sobre el impacto que tuvo la cobertura de la guerra de Ucrania en su carrera y su vida personal: “Definitivamente fue mi antes y después. Yo no estaba preparada para eso, pero me cambió la existencia y el curso de mi carrera periodística”.

Lo que viene en 2025

De cara al próximo año, Amoroso planea un merecido descanso antes de retomar con energía las coberturas que la apasionan:

“Por lo pronto, tomarme unas vacaciones. En enero trabajaré un poco, y en febrero descansaré. Me estoy preparando para un 2025 que espero venga lleno de coberturas. Me parece súper interesante el streaming. Aunque no sé mucho, porque ya estoy bordeando los 40, me encanta y lo veo como algo con mucho potencial”.