Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2, responsable de condenar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad, será quien ejecute el multimillonario decomiso fijado en la sentencia. La decisión se produjo tras desestimar los recursos presentados por las defensas de ambos, que cuestionaban la competencia del tribunal.
Los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los planteos y confirmaron que corresponde al TOF 2, en colaboración con la fiscalía, implementar el decomiso dispuesto, que actualizado alcanza los 684.990.350.139,86 pesos.
La resolución subrayó que la confiscación de bienes derivados de un ilícito “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”.
“En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, indicó en su voto el juez Hornos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario