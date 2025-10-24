Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó la decisión del juez federal Claudio Vázquez y confirmó que Lázaro Báez continuará detenido en el penal de Ezeiza, donde permanece desde su traslado el sábado 18 de octubre.

Claudio Marcelo Vázquez, juez federal de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo conocer La Opinión Austral de manera exclusiva, la resolución rechaza el hábeas corpus presentado por la defensa del empresario santacruceño -a cargo de los abogados Lucas y Yanina Nicoletti- que había cuestionado la medida de traslado y solicitado su permanencia en una unidad carcelaria de Santa Cruz por razones médicas y familiares.

Lucas Nicoletti, abogado de Lázaro Báez frente al Juzgado Federal de Río Gallegos.

Fuentes oficiales le confirmaron a La Opinión Austral que la decisión del alto tribunal era más que previsible “por el grave estado de salud en que se encontraba el imputado”. Ahora, estabilizado, y con los resultados de todos los estudios realizados, sigue los tratamientos correspondientes de acuerdo a lo determinado por los profesionales que lo atendieron.

Del penal de Río Gallegos a Ezeiza

Lázaro Báez se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos, donde cumplía su condena por lavado de dinero. Desde hace varios meses, su defensa había manifestado preocupación por el deterioro de su estado de salud y había solicitado su traslado a El Calafate, argumentando que allí podría recibir atención médica adecuada y mantenerse cerca de su familia.

Yanina Nicoletti, abogada de Lázaro Báez. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En paralelo, los abogados Lucas y Yanina Nicoletti también habían presentado un pedido de prisión domiciliaria, bajo el argumento de que el empresario —de 69 años— sufre problemas cardíacos y de movilidad que requerían un tratamiento sostenido y condiciones sanitarias que, según la defensa, el penal de Río Gallegos no podía garantizar. También hipertensión, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.

Lázaro Báez en el hospital de Río Gallegos para controles médicos bajo estricta custodia.

Por su deterioro de salud, fueron varias los traslados al Hospital Regional Río Gallegos, establecimiento el cual según la defensa no poseía el equipamiento profesional adecuado para la atención y tratamiento del empresario.

El juez federal Claudio Vázquez rechazó ambas solicitudes, pero ordenó la realización de nuevos estudios médicos ante la insistencia de los profesionales que lo atendían. Fue entonces cuando los informes clínicos revelaron un agravamiento en su cuadro de salud, lo que derivó en la decisión judicial de trasladarlo al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde existen unidades sanitarias de alta complejidad.

El operativo de traslado se concretó el 11 de octubre. Fue trasladado en camioneta desde la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos hasta Trelew, recorriendo 1.100 kilómetros, para luego abordar un avión privado que lo condujo al establecimiento en el que recibió atención médica. Fuentes judiciales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indicaron que Báez ocupa una celda individual con baño y ducha, medida adoptada por su estado de salud.

Una vez en Ezeiza, Báez fue internado en el área hospitalaria del penal, donde se le practicaron estudios y controles exhaustivos. Según pudo confirmar La Opinión Austral, los resultados permitieron estabilizar su cuadro clínico, motivo por el cual los especialistas determinaron que continuara allí bajo tratamiento médico constante.

Actualmente, Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero K”.

