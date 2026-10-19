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Un grupo de 18 socios productores que aportaron dinero a proyectos de Orsai Audiovisuales presentó una denuncia penal contra el escritor Hernán Casciari por presunta estafa y administración fraudulenta. El autor rechazó las acusaciones, aunque reconoció fallas en la gestión de la iniciativa cultural.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16.

Allí, los denunciantes sostienen que el acusado promocionó oportunidades de inversión con expectativas de elevados rendimientos que finalmente no se concretaron. Los aportes individuales oscilaron entre 50 y 3.000 dólares para financiar películas y series.

Los productores cuestionan los escasos resultados económicos obtenidos. En determinadas situaciones, quienes desembolsaron miles de dólares recibieron menos del 3% del capital aportado, mientras que otros inversores no recuperaron dinero.

La respuesta de Hernán Casciari

A través de un video publicado en las últimas horas, Casciari rechazó las imputaciones y negó cualquier participación en una maniobra fraudulenta.

“Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, afirmó.

Como parte de su descargo, el escritor exhibió un código QR que, según explicó, permite consultar la documentación contable de las producciones cuestionadas.

“En ese QR están todos los gastos, todos los pagos y todas las facturas, una por una, de los proyectos culturales que ahora están en duda, vinculados con Orsai Audiovisuales. Son proyectos que hicimos entre 2021 y 2024 o 2025”, alegó.

También describió el funcionamiento de la organización y reconoció que uno de los emprendimientos no alcanzó los resultados previstos. “Publicamos autores noveles y tenemos una escuela. Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos funcionando al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, expresó al definir a Orsai como una iniciativa autogestiva.

De igual manera, admitió que los inversores atraviesan un momento de decepción por los resultados obtenidos y aseguró que mantiene contacto con los afectados.

“Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, dijo y relató que pidió disculpas personalmente a quienes resultaron perjudicados.

“Entiendo perfectamente esa decepción y esa frustración, pero bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi, ni que se utilice ninguna de las otras expresiones que se están empleando para referirse a Orsai. Orsai no hace eso. Nunca jamás en la vida hicimos algo así y jamás vamos a hacer semejante cosa”, concluyó.