En el marco de la acto inaugural de la séptima edición de la Argentina Oil and Gas (AOG), el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón aseguró que habían realizado la evaluación de los recursos técnicamente recuperables de Vaca Muerta, por pedido de la Secretaría de Energía de la Nación.

Según el directivo, el estudio arrojó 258 trillones de pies cúbicos de gas y 30.600 millones de barriles de petróleo . Según López Anadón , esos volúmenes superan con creces los 100 años de consumo de gas y petróleo de la Argentina. “Son muy abundantes y superan con creces los 100 años de consumo de gas y petróleo de Argentina”, afirmó .

Para López Anadón, la dimensión de los recursos define el perfil del desarrollo. “Por eso decimos que Vaca Muerta es un proyecto neto de exportación por muchos años por venir”, sostuvo.

Aclaró que no se trata de los recursos más importantes ni más grandes del mundo. “Estamos compitiendo por inversiones y por mercados con desarrollos en otras regiones del planeta”, advirtió.

Vaca Muerta ya produce casi un millón de barriles de petróleo por día.

El titular del IAPG planteó qué pasaría sin esta producción. “Sin estos recursos no convencionales, Argentina estaría importando todos los días del año gas y petróleo por un valor de unos 30.000 millones de dólares al año”, señaló. Agregó que esa cifra aumentaría con el declino de los yacimientos convencionales.

Hoy el país exporta. La industria estima que el saldo de la balanza comercial energética rondará este año los 10.000 millones de dólares, con cifras que crecerían a 30.000 o 40.000 millones de dólares en el futuro. “Es un aporte importantísimo a la economía”, resumió López Anadón.

Casi un millón de barriles por día

La exposición llega con la producción de petróleo cerca del millón de barriles diarios, impulsada por el fuerte crecimiento del no convencional. López Anadón pidió no olvidar el aporte de la producción convencional, tanto en gas como en petróleo. Sus crudos, algo más pesados que los de Vaca Muerta, resultan “fundamentales para balancear la carga de nuestras refinerías y también para aumentar la producción de gasoil, tan importante también para la Argentina”.

También destacó que los analistas internacionales ya consideran al país cuando calculan la oferta global futura. “Estamos en el mapa de la energía a nivel global”, afirmó.

Según López Anadón, el avance de los no convencionales responde a tres factores: Alta tecnología: su aplicación en las operaciones; Eficiencia operativa: “Esto lo recalco fuertemente, porque es uno de los puntos donde se centra la competitividad de la cuenca neuquina y de las otras cuencas, sobre todo cuando enfrentemos competencia a nivel global”; y un nuevo clima de negocios: “Un clima adecuado, consolidado por la Ley de Bases, también por herramientas como el RIGI, y sobre todo con un diálogo muy fluido público-privado y con respeto al inversor”.

Vaca Muerta sigue marcando récord y empuja en positivo.

Ese marco permitió inversiones en desarrollo de yacimientos, plantas de tratamiento, oleoductos, gasoductos, plantas de separación de líquidos del gas, plantas de gas natural licuado, puertos y fertilizantes. “Es crecimiento con inversión, con trabajo y con una excelente articulación público-privada”, dijo.

Cadena de valor y empleo

Un estudio anterior del IAPG determinó que las 37 principales operadoras reciben provisión de cerca de 10.000 empresas, de las cuales el 80% son pymes. Esas firmas, distribuidas en Neuquén y en otras provincias, facturaron en promedio unos 4.000 millones de dólares al año a esas operadoras. Con más actividad, la cadena de valor crecerá y distribuirá mejoras económicas en todo el país, no solo en Neuquén.

En empleo, el sector registra unos 70.000 trabajadores directos. Los indirectos son del orden de 250.000 a 300.000 y, al sumar los inducidos, sobre todo donde se realiza la actividad, la cifra se duplica. El empleo seguirá creciendo, por lo que la AOG presenta planes de capacitación para incorporar personas a las operaciones, la construcción y los servicios.

Del agro a Vaca Muerta

López Anadón comparó el rol de la industria con el del campo. “Durante muchos años el agro fue el sostén de las cuentas públicas en todo el país. Entonces es justo ahora que nuestra actividad también sirva para fortalecerlas”, sostuvo.

El gigante neuquino Vaca Muerta es el gra generador de las exportaciones.

Vaca Muerta traccionará la economía mediante inversión, empleo, mayor recaudación y mejora del saldo de la balanza comercial, que calificó como un problema endémico de la Argentina desde siempre. Y llamó a aprovechar el momento: “El mundo necesita litio, cobre para completar la electrificación, necesita alimentos para una población creciente y necesita gas y petróleo para su seguridad energética”. La Argentina, añadió, puede ofrecer todo eso mediante el agro, la minería y la industria del gas y el petróleo.

La séptima exposición reúne a más de 550 empresas expositoras en una superficie de unos 25.000 m², cifras récord para la AOG Patagonia. López Anadón las describió como “una pequeña muestra del conjunto total” y destacó la capacidad, la tecnología y el compromiso de las compañías de una industria “de la cual nos sentimos profundamente orgullosos”. (Fuente: LM Neuquén, Más Energía).