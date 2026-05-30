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Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida en la provincia de Córdoba desde hacía casi una semana. De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, solo fueron encontrados algunos restos, ya que la víctima habría sido descuartizada.

Los restos estaban dentro de un tacho de pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, presuntamente, el principal sospechoso Claudio Barrelier retiró de su vivienda el lunes para trasladarlas en un vehículo. Luego de recibir la noticia, la madre de la menor sufrió una descompensación y debió ser asistida en un centro de salud.

Durante los rastrillajes realizados en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra fueron hallados restos humanos.

La adolescente fue vista por última vez durante la noche del 23 de mayo. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo policial, acompañado por una intensa campaña de difusión impulsada por familiares, allegados y vecinos con el objetivo de encontrarla.

El hallazgo se produjo en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, que ya había sido inspeccionado por los investigadores. En ese lugar también estuvo Barrelier, quien continúa como el único detenido en la causa. El caso generó una profunda conmoción en la comunidad y renovó los reclamos para esclarecer lo sucedido.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la investigación se centra ahora en establecer cómo ocurrieron los hechos y en analizar las pruebas reunidas durante los rastrillajes para reconstruir las últimas horas de la joven.

La desaparición de Agostina motivó la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad. Las tareas de búsqueda se extendieron durante varios días hasta el descubrimiento que terminó con la incertidumbre y abrió una nueva etapa en la causa judicial.

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