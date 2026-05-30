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La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde hacía una semana en la ciudad de Córdoba, registró este sábado un giro determinante luego de que durante un operativo de rastrillaje en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra fueran encontrados restos humanos desmembrados.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los hallazgos realizados en la zona apuntan a la hipótesis que seguían los investigadores en las últimas horas. Hasta el momento, la Justicia no confirmó oficialmente la identidad de los restos encontrados, aunque las tareas periciales continúan en el lugar.

Ante la magnitud del hallazgo, el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, convocó a una conferencia de prensa para las 18.30 en la Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba, donde se espera que informe oficialmente sobre los resultados del operativo y los próximos pasos judiciales.

El operativo de rastrillaje en barrio Ampliación Ferreyra

Desde las primeras horas del sábado se desplegó un megaoperativo en un amplio descampado ubicado en el sudeste de la capital cordobesa.

En el procedimiento participaron efectivos policiales, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), equipos especiales del ETAC, perros rastreadores, drones y brigadas especializadas.

Durante los rastrillajes realizados en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra fueron hallados restos humanos.

Los procedimientos se concentraron en ese sector luego de que distintas evidencias recolectadas durante la investigación orientaran la búsqueda hacia ese punto.

Según trascendió, durante los rastrillajes se localizaron restos humanos distribuidos en distintas partes del descampado, situación que activó inmediatamente el protocolo judicial y pericial correspondiente.

La pista que condujo al lugar

Los investigadores llegaron a ese sector tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y datos de telefonía celular incorporados al expediente.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, un domo de vigilancia registró el ingreso de Claudio Barrelier, principal sospechoso de la causa, a la zona de Ampliación Ferreyra el lunes alrededor de las 11.45, mientras que su salida habría quedado registrada unos 30 minutos después.

A ello se sumó el entrecruzamiento de datos de antenas telefónicas, que ubicaron el celular del acusado en ese mismo sector y en el mismo lapso.

Otra prueba incorporada a la investigación fue una grabación en la que se observa al sospechoso cargando un bidón de 20 litros y bolsas negras de consorcio en el baúl de un Ford Ka negro, vehículo luego secuestrado por orden judicial.

Una semana de búsqueda

Agostina Vega había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo.

Las primeras líneas investigativas determinaron que la adolescente ingresó junto a Barrelier a la vivienda del detenido, ubicada en barrio Cofico.

El rastreo tecnológico confirmó que el teléfono celular de la joven emitió señal desde ese domicilio durante aproximadamente tres horas.

Barrelier reconoció ante la Justicia que Agostina estuvo en su casa, aunque negó cualquier responsabilidad en su desaparición.

Sin embargo, la investigación detectó contradicciones en su declaración y derivó en su detención e imputación inicial por privación ilegítima de la libertad.

La situación judicial del detenido

Hasta el hallazgo de este sábado, Claudio Barrelier, de 33 años, era el único detenido e imputado en el expediente.

Con el avance de las pericias y la confirmación oficial de los resultados obtenidos durante los rastrillajes, la situación procesal podría modificarse en las próximas horas.

Fuentes judiciales indicaron que la causa ingresará ahora en una nueva etapa centrada en determinar las circunstancias del hecho, establecer la data y mecánica de muerte y definir si existió participación de otras personas.

Expectativa por la palabra del fiscal Garzón

La conferencia de prensa convocada para las 18.30 será clave para conocer precisiones oficiales.

Se espera que el fiscal Raúl Garzón informe sobre la identificación preliminar de los restos hallados, el avance de las pericias forenses y las posibles modificaciones en la imputación contra el único detenido.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo estricta reserva judicial, con peritos trabajando sobre cada uno de los elementos secuestrados durante los operativos realizados en Córdoba.