Caso Agostina Vega: renunció el abogado del acusado poco antes de que encontraran el cuerpo Jorge Sánchez del Bianco decidió dejar de representar a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa que investiga la desaparición y el crimen de la adolescente de 14 años, debido a “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”.

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El abogado Jorge Sánchez del Bianco presentó este sábado su renuncia a la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa que investiga la desaparición y el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida tras una semana de intensa búsqueda en la ciudad de Córdoba.

La decisión fue confirmada por fuentes judiciales y por el propio letrado, quien explicó que su alejamiento respondió a “diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante”.

La salida del defensor se produjo en una etapa determinante de la investigación, después de que Barrelier modificara su versión durante la última declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, ese giro en el relato del acusado provocó una ruptura en la relación profesional y derivó en la renuncia.

El empleado municipal, de 33 años, está imputado por privación ilegítima de la libertad y figura como el principal sospechoso debido a que fue la última persona que mantuvo contacto con la menor antes de que se perdiera su rastro.

La dimisión del abogado se conoció pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los restos de Agostina en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sector sur de la capital cordobesa.

A medida que avanzaron las pesquisas, el acusado incurrió en contradicciones y finalmente reconoció que había faltado a la verdad en su primera declaración, situación que fortaleció las sospechas en su contra.

Entre las pruebas incorporadas a la causa, registros de cámaras de seguridad lo muestran junto a la adolescente el día de la desaparición, incluso cuando ella ingresó a su vivienda, un hecho que inicialmente negó.

Además, investigadores señalaron que Barrelier admitió haber estado en el predio donde posteriormente fueron encontrados los restos, un elemento que refuerza las líneas de investigación de la fiscalía.

El expediente también reúne testimonios de vecinos, análisis de comunicaciones telefónicas y la declaración de un remisero que trasladó a la menor hasta el lugar donde se encontró con el imputado, considerado una pieza clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

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