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Una investigación por un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra” en la Ciudad de Buenos Aires tiene un dato que generó repercusión en Santa Cruz: los dos sospechosos mencionados en el expediente serían oriundos del norte de la provincia.

Por un lado aparece Luciana Martínez, joven de Pico Truncado que alcanzó notoriedad mediática tras participar en el reality Gran Hermano Argentina, emitido por Telefe. Por otro, un hombre identificado como Cristian Wagner, de 37 años, quien sería oriundo de Las Heras, Santa Cruz.

La causa se inició a partir de la denuncia de un turista estadounidense de 40 años que se alojaba en un hotel del barrio porteño de Palermo.

La reconstrucción del hecho

Según publicó el diario La Nación, el hombre relató ante la policía que durante la madrugada conoció a Martínez en un boliche de la zona y luego fueron juntos al hotel acompañados por otra persona.

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano Argentina y oriunda de Pico Truncado, quedó mencionada en la causa que investiga un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.

De acuerdo con ese testimonio, dentro de la habitación habrían continuado bebiendo alcohol. Sin embargo, cuando el turista despertó horas más tarde, cerca del mediodía, estaba solo y notó que le faltaban varias pertenencias.

Entre los objetos denunciados como sustraídos se encontraban su pasaporte, un reloj digital y algunas pertenencias personales.

Cómo avanzó la investigación

La denuncia permitió a los investigadores reconstruir parte de lo ocurrido a partir de los registros del hotel, donde quedó asentado el ingreso del turista junto a dos personas.

En ese contexto fue identificado un hombre llamado Cristian Wagner como presunto cómplice del hecho. De acuerdo según pudo saber La Opinión Austral, el sospechoso fue detenido mientras que la situación procesal de Martínez continuaba siendo analizada por la Justicia.

Quién es Cristian Wagner

En la investigación también aparece mencionado Cristian Wagner, un hombre de 37 años oriundo de Las Heras, Santa Cruz.

Wagner formó parte del entorno cercano de Luciana Martínez durante su participación en Gran Hermano Argentina. Mientras la joven permanecía dentro de la casa del reality, fue una de las personas encargadas de administrar sus redes sociales y plataformas digitales.

Durante ese período se ocupó del manejo de las cuentas y de la difusión de contenidos vinculados a la participación de Martínez en el programa, una tarea habitual entre amigos o colaboradores que gestionan la actividad en redes mientras los participantes permanecen aislados del exterior.

Su nombre aparece ahora mencionado en la investigación iniciada en Buenos Aires tras la denuncia de un turista por un presunto robo ocurrido en un hotel del barrio porteño de Palermo.

El episodio denunciado ocurrió en el 1828 Smart Hotel, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde un turista estadounidense reportó el robo de varias pertenencias.

Repercusión en Santa Cruz

El caso generó repercusión mediática no sólo por la participación de una ex integrante de Gran Hermano, sino también porque ambos nombres mencionados en la investigación tienen origen en localidades del norte de Santa Cruz.

Martínez es oriunda de Pico Truncado, mientras que Wagner sería de Las Heras, dos ciudades ubicadas a pocos kilómetros de distancia en la zona norte de la provincia.

La noticia comenzó a circular inicialmente en redes sociales tras publicaciones de la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias, y luego fue replicada por distintos portales nacionales dedicados al mundo del espectáculo y la actualidad policial.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales completos del expediente judicial ni una resolución definitiva sobre la situación de la ex participante del reality.