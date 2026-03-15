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El Gobierno Nacional dio a conocer que “Argentina Week 2026” dejó el compromiso de USD 16.150 millones en inversiones con destino a energía, minería y logística.

Se trata del anuncio más grande de los últimos años con destino a revitalizar el sector productivo nacional. Asimismo, se destacó el trabajo de los diez gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei y todo su gabinete, además de más de 30 Ceos de destacadas compañías. Se dejó un aclaro mensaje que las provincias y Nación sintionizan el mismo trabajo para convertir al país en un destino confiable en inversiones.

Apertura en la sede del JP Morgan

“Seremos el país más libre del mundo“, fue una de las frases más destacadas del presidente de Argentina, Javier Milei, en la apertura del roadshow en el corazón del centro financiero de Estados Unidos, Nueva York.

Durante su exposición, apuntó contra Paolo Rocca -grupo Techint- y Javier Madanes Quintanilla -Aluar y Fate- a quienes calificó como “empresarios prebendarios” y acusó de actuar en connivencia con dirigentes políticos.

En su intervención, relató que el dueño de Aluar habría advertido sobre despidos masivos si el Gobierno modificaba el esquema de protección para la industria. “Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, expresó el mandatario.

Señaló que su gestión prioriza principios éticos y morales como base de la política económica, una idea que desarrolla en un libro en preparación titulado “La moral como política de Estado“.

“Nuestro objetivo es hacer de Argentina el país más libre del mundo“, afirmó el presidente ante los inversores.

En ese sentido, explicó que las decisiones del Gobierno se sustentan en lo que definió como los pilares de la tradición occidental: la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y los valores judeocristianos.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Jamie Dimon, CEO de JP Morgan y una de las figuras más influyentes del sistema financiero global. Su presencia en el evento fue interpretada como un respaldo institucional relevante para la iniciativa, ya que no es habitual que comparta espacios públicos con mandatarios de América Latina en este tipo de encuentros.

Santa Cruz, produce

En aquella misma jornada, el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal mantuvo reuniones con inversores, banqueros y empresarios globales en una agenda orientada a promover inversión en el sector productivo provincial.

“Participamos de un encuentro con inversores internacionales. Hoy compartí una jornada de trabajo, en el marco de Argentina Week 2026, junto al presidente Javier Milei, gobernadores y referentes del sistema financiero internacional”, expresó.

“Estas reuniones son importantes, participan bancos globales, inversores y representantes de grandes empresas que analizan oportunidades de desarrollo en distintos sectores de la economía argentina. Son espacios donde se comparten perspectivas, se presentan proyectos y se generan vínculos que pueden abrir puertas a futuras inversiones”, señaló.

“Por eso es necesario que como provincia estemos presentes y podamos mostrar nuestras capacidades productivas y las oportunidades que existen en cada región. Santa Cruz puede“, agregó Vidal luego de la primer aronda de diálogo en suelo neoyorkino.

Energía y minería

Ambos sectores fueron los de mayor promoción en el marco de la gira argentina. En este punto, Vidal recordó que Santa Cruz es el distrito argentino de mayor producción y exportación de metales de la república Argentina. En enero pasado, la provincia aportó el 49% de oro y plata de las comercializaciones argentinas al país.

Además, reveló avances en exploraciones estratégicas vinculadas a minerales críticos. “Hoy podemos certificar que en apenas el tres por ciento de un yacimiento de 100 mil hectáreas estamos certificando alrededor de 10 mil toneladas de uranio y unas 50 mil toneladas de vanadio, además de un importante aporte de tierras raras que está próximo a certificarse”, indicó.

Por otra parte, el gobernador también hizo referencia al potencial hidrocarburífero de la provincia y a las oportunidades que se abren con el desarrollo de Palermo Aike, una de las formaciones no convencionales que despiertan interés en el sector energético.

“Santa Cruz tiene una gran oportunidad en Palermo Aike. Además, contamos con la ventaja estratégica de estar sobre la costa del Atlántico y tener capacidad ociosa para el desarrollo de proyectos energéticos”, explicó.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni en las jornadas de trabajo.

Por su parte, el el gobernador Ignacio Torres se refirió a la actividad hidrocarburífera de Chubut: “Tenemos un desafío enorme en una cuenca madura, donde si bien hay potencial en materia de no convencional, el tiempo nos insta a ser más competitivos”.

Detalló que “existen distintos ‘cuellos de botella’ que atentan contra la competitividad”, incluso en términos fiscales, de operatividad y de infraestructura, y agregó que “abrimos líneas de trabajo”: una Mesa de Competitividad en la cual Nación se comprometió a eliminar las retenciones al petróleo convencional.

“Las operadoras, en un hecho inédito, se comprometieron a reinvertir la totalidad de ese ahorro fiscal para reducir el declive de la cuenca o revertirlo en algunas áreas. Y lo más importante es que los trabajadores se sentaron en la mesa y se pusieron a disposición para colaborar y operar de manera más eficiente”, expresó el titular del Ejecutivo.

En este marco, el presidente de YPF Horacio Marín señaló que “Vaca Muerta es la clave para que el país exporte entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir del 2032 y se generen más de 40.000 puestos de trabajo”.

“Con VMOS y Argentina LNG vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, afirmó Marín. Además, destacó que se trata de inversiones de origen internacional que llegarán al país de la mano de “dos gigantes como Eni y Adnoc”.

“Nada de todo esto hubiera sido posible sin el RIGI” agregó el CEO de la compañía.

Integración global

Entre las presentaciones, se destacó el evento de IDEA en la Cancillería Argentina. “La articulación público-privada es indispensable. Agradecemos a la Cancillería por habernos permitido participar en este espacio que fue un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja de manera coordinada para fortalecer la integración de la Argentina al mundo y construir una agenda de desarrollo con una mirada estratégica de largo plazo”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Hubo un panel de empresarios integrado por Mariano Bosch, CEO y cofundador de Adecoagro; Fabián Kon, CEO de Grupo Galicia; Roberto Murchison, presidente Ejecutivo de Grupo Murchison; y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, quienes conversaron ante un auditorio de empresarios e inversores internacionales, con la moderación de Anna Cohen, presidente del Grupo Cohen.

Destacaron un nuevo contexto favorable para la inversión con avances en la estabilidad macroeconómica y el orden de las cuentas públicas, condiciones necesarias para mejorar la competitividad del país.

Además, se desarrollaron mesas de conversación sectoriales con gobernadores que presentaron oportunidades de inversión.

Un panel estuvo dedicado a minería estratégica, con Marcelo Orrego (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta), que presentó proyectos mineros en desarrollo en la provincia; y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Otro panel abordó energía y oil&gas, con Rolando Figueroa (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro); Alfredo Cornejo (Mendoza), que presentó la agenda energética y de transición de la provincia; Ignacio Torres (Chubut), con foco en el desarrollo de energías eólica y convencional.

Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina.

Despedida

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) realizó el cierre del Argentina Week 2026, un encuentro estratégico que convocó a empresarios, inversores internacionales y funcionarios de ambos países con el objetivo de posicionar a la Argentina en el mercado global y potenciar nuevas oportunidades de inversión.

a presidenta de AmCham Argentina, Mariana Schoua, destacó el momento que atraviesa el país y el rol del sector productivo para impulsar el desarrollo.

“Argentina atraviesa un momento decisivo. Después de años de inestabilidad y estancamiento, el desarrollo con un modelo federal vuelve a ocupar el centro de nuestra agenda”, afirmó.

Desarrollo económico

En su discurso, Schoua remarcó que el crecimiento económico requiere un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, basado en la confianza y la planificación de largo plazo.

“Desde AmCham sostenemos que el desarrollo no es una simple consigna o premisa, sino que representa una construcción colectiva, planeada y ejecutada mancomunadamente que requiere confianza, inversiones críticas, visión de largo plazo y una articulación inteligente entre el sector público y el sector privado”, sostuvo.

En ese marco, el encuentro buscó fortalecer los vínculos entre Argentina y Estados Unidos, considerado el principal inversor extranjero en el país, en un contexto internacional marcado por la transformación de las cadenas globales de valor y los flujos de inversión.

Según destacaron desde la organización, el Argentina Week se desarrolló en un momento clave para impulsar consensos y consolidar a la Argentina como un destino confiable para nuevas iniciativas empresariales.

Miguel Galucio fue reconocido como empresario del año.

Reconocimiento

Uno de los momentos centrales de la velada fue la entrega del Premio AmCham al Empresario del Año 2025, un reconocimiento que distingue a líderes corporativos argentinos y estadounidenses por su aporte al desarrollo productivo en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

El galardón al Empresario Argentino del Año fue otorgado a Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el premio al Empresario Estadounidense del Año fue entregado a Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation.