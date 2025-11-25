Causa Cuadernos: Ernesto Clarens declaró que llevaba dinero “a Cristina y Néstor Kirchner” y que parte de esos fondos eran trasladados a Santa Cruz En una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos se incorporaron las declaraciones de Ernesto Clarens y Fabián Gutiérrez, que describieron presuntos movimientos de dinero vinculados a los Kirchner. El TOF 7 busca acelerar el proceso mientras crecen las presiones institucionales.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juicio oral por la Causa Cuadernos retomó esta semana un ritmo más acelerado. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanudó las audiencias con un esquema de dos encuentros semanales —martes y jueves— para agilizar un proceso que avanza lentamente debido a la magnitud del expediente: 86 imputados, más de 600 testigos y 540 hechos de presuntos pagos ilegales vinculados a la obra pública.

Durante la audiencia de este martes, el tribunal avanzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y se incorporaron declaraciones clave de dos arrepentidos: el financista Ernesto Clarens y el fallecido exsecretario privado de los Kirchner, Fabián Gutiérrez.

Clarens aseguró que entregaba dinero “a Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios”

Según la declaración que el TOF 7 leyó en sala, el financista Ernesto Clarens —imputado colaborador— afirmó que empresas de la región patagónica “eran rehenes de los Kirchner” y que debían pagar retornos desmesurados destinados primero a Lázaro Báez y luego, según él, al propio Néstor Kirchner.

COMODORO PY. Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos (Maxi Failla/Clarín)

Clarens manifestó que en múltiples oportunidades llevó bolsos con dinero “a Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios”. También aseguró que parte de esos fondos eran trasladados hacia El Calafate, donde detalló supuestos movimientos vinculados a propiedades del matrimonio.

Asimismo, explicó el funcionamiento de Inverness S.A., la financiera que fundó en 1988 y que, según dijo, vendió en 2006 a representantes de Báez. Desmintió, sin embargo, haber manejado fondos personales de los Kirchner en el exterior.

Valijas con candado rumbo a Santa Cruz: la declaración de Fabián Gutiérrez

El tribunal también leyó la declaración de Víctor Fabián Gutiérrez, exsecretario privado del matrimonio Kirchner, asesinado en 2020 en El Calafate.

Una de las últimas fotos de Fabián Gutiérrez con vida. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En su testimonio, Gutiérrez relató que el ex secretario de Obras Públicas José López y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime “iban a ver a Néstor (Kirchner) López con más frecuencia y llevando bolsos. Respecto de Jaime, era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila”, indicó.

También refirió que acompañó al matrimonio Kirchner en vuelos al sur, en los que señaló que Daniel Muñoz, el otro ex secretario de los ex presidentes, “la mayor parte de los viajes llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión” las cuales, presumía, que contendrían dinero.

Además, se refirió a supuestos espacios, en las viviendas de los Kirchner en Río Gallegos y El Calafate, donde se “almacenaría el dinero”

Tensiones institucionales y sobreseimientos

El reinicio del juicio se da bajo presión de la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura quienes reclamaron más recursos, salas adecuadas y mayor celeridad.

El TOF 7 respondió que la organización de las audiencias es una facultad exclusiva del tribunal y alertó sobre interferencias externas que podrían afectar su independencia. La falta de personal, problemas edilicios y las necesidades logísticas de un juicio con más de 600 testigos complican el avance.

En paralelo, el tribunal resolvió el sobreseimiento de Enrique Pescarmona, empresario de IMPSA, tras verificarse una incapacidad mental sobreviniente por una enfermedad neurodegenerativa.

Los principales imputados

Entre los 86 acusados se encuentran figuras centrales de la política y el empresariado argentino:

Cristina Fernández de Kirchner

Julio De Vido

José López

Roberto Baratta

Ricardo Jaime

Juan Pablo Schiavi

Oscar Centeno , chofer autor de los cuadernos

, chofer autor de los cuadernos Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli, entre otros.

El juicio continuará este jueves con la lectura de los fragmentos restantes del primer requerimiento y luego avanzará hacia el segundo tramo de la acusación.