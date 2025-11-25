Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una mesa de trabajo junto a directivos de las empresas chinas vinculadas al proyecto hidroeléctrico represa “La Barrancosa” (también conocida como “Gobernador Jorge Cepernic“), con el objetivo de coordinar acciones para su reactivación, en la que formaron parte representantes de los municipios de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, legisladores provinciales, integrantes del gabinete provincial.

Vidal, encabezó una mesa de trabajo junto a directivos de las empresas chinas, de la que formaron parte representantes de los municipios de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz, legisladores provinciales, integrantes del gabinete provincial.

Según trascendió, durante la reunión se analizaron alternativas para garantizar el reinicio de los trabajos, entre ellas la importancia de avanzar con los trámites administrativos pendientes, la generación de empleo local, y los mecanismos de articulación entre Nación, Provincia, municipios, empresas y comunidades. Las partes destacaron la importancia estratégica de la obra para la matriz energética del país y el rol clave de Santa Cruz como provincia generadora de energía.

“Soy optimista”

Tras el encuentro, el gobernador Claudio Vidal se refirió al tema a través de las redes sociales. Al respecto, indicó que “en esta provincia está la decisión de avanzar”. Más adelante, comentó que en la obra de la represa Jorge Cepernic mantuvo una reunión con las máximas autoridades de la principal empresa de Energía China, China Energy Engineering Group. “Me acompañaron los equipos técnicos del ministerio de Energía y Minería y de Trabajo, además de los intendentes de Piedra Buena, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, y sus diputados por el pueblo”, especificó.

Vidal: “La predisposición de China es total. Los empresarios recorrieron la obra, vieron su estado y evalúan decisiones técnicas para retomar las tareas”.

“Su gerente general, Ni Zhen, manifestó que este encuentro es en post de querer avanzar, y porque reconocen que esta obra es prioritaria para nuestra provincia y muy importante para el país. La predisposición de China es total. Los empresarios recorrieron la obra, vieron su estado y evalúan decisiones técnicas para retomar las tareas. Los fondos están disponibles, solo falta que el gobierno nacional haga la solicitud de desembolso a los bancos chinos a través de ENARSA”, dijo.

“Los fondos están disponibles”.

Claudio Vidal.

Vidal fue más allá y subrayó: “Desde Santa Cruz hicimos todo lo que debíamos hacer y mucho más. Viajamos, gestionamos, abrimos todas las mesas de trabajo y garantizamos que cada encuentro entre China y Nación se desarrollara en los mejores términos. En estos días mantendremos reuniones con el ministro del Interior (Diego Santilli) y el ministro de Economía de la Nación (Luis Caputo)” y añadió: “Soy optimista, hay que serlo siempre, y voy a seguir peleando para que esta obra se concrete”, manifestó.

El memorándum

En el mes de julio pasado, la empresa estatal ENARSA había firmado un memorando de entendimiento con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por la china Gezhouba, Eling (exElectroingeniería) e Hidrocuyo, con el objetivo de reactivar la construcción la represa antes mencionada, una de las dos obras del complejo hidroeléctrico original ubicado sobre el río Santa Cruz.

La tapa de La Opinión Austral del sábado 19 de julio.

Luego de ese evento, el gobernador Claudio Vidal habló con La Opinión Austral y había destacado la importancia que se haya destrabado la negociación entre Argentina y la República Popular China. “Esta es una gran noticia para los trabajadores que fueron parte en su momento de esta obra importantísima y muy valiosa para nuestra provincia y para el país”, señaló por entonces.

La reunión del mes de julio en ENARSA. De izquierda a derecha Claudio Constantino, Eling; Daniel Guillermo De la Torre, Eling; Zhang Jun Zhang, gerente general de CGGC Internacional; presidente de ENARSA, Tristán Socas; gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; Wang Mingyi, director de proyecto Represas; Jaime Álvarez ministro de energía de Santa Cruz; Johanathan Tor Hidrocuyo; y Alejandro O’Reilly Hidrocuyo. (Foto: Josemar Mendoza Herrera).

¿En qué consiste el memorándum de entendimiento? Aquella vez se explicó que las partes asumían un tiempo específico de trabajo para poder trabajar en los temas pendientes de resolución en la famosa Adenda 12, particularmente entre ENARSA y Gezhouba. Tras ese lapso, que se esperaba que no fuera superior a los tres meses, se iba a sellar el acuerdo definitivo de continuidad de la represa La Barrancosa.

A mitad de año, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al gobernador Claudio Vidal, el presidente de ENARSA Tristán Socas y representantes de la UTE.

“Se ha firmado un acuerdo para reactivar las obras de las represas de Santa Cruz”, sostenía Guillermo Francos, quien era hasta ese momento el jefe de Gabinete de la Nación. Incluso, se había dado a conocer que –en ese marco- la UTE había hecho un desembolso para cubrir salarios pendientes de los trabajadores.

El encuentro de este martes

En ese contexto, la provincia en la figura del gobernador Claudio Vidal volvió a reunirse con las autoridades de las empresas chinas vinculadas al proyecto hidroeléctrico, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes y el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori.

También participaron el secretario de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo; el secretario de Minería, Pedro Tiberi; el secretario de Ambiente Energético, Gastón Farías; y el secretario de Coordinación de Trabajo, Juan Mata.

De izquierda a derecha: Mario Piero Boffi (diputado); Ni Zhen (China Energy Engineering Group); Juan Manuel Borquez (intendente Puerto Santa Cruz); Claudio Vidal (Gobernador); Analía Farías (intendenta de Piedra Buena); Jaime Álvarez (ministro de Energía y Minería); Daniel Gardonio (intendente Puerto San Julián); Fabiola Loreiro (diputada provincial); y Ezequiel Verbes (ministro de Trabajo).

Las comunidades locales estuvieron representadas por la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio; el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez; además de los diputados provinciales Piero Boffi, por Puerto San Julián, y Fabiola Loreiro, por Puerto Santa Cruz, quienes destacaron la relevancia de la obra para el desarrollo regional, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura energética.

Imponente imagen del estado actual de la represa Jorge Cepernic.

En representación de las empresas chinas, asistieron Ni Zhen, gerente general de China Energy Engineering Group (CEEG); Chen Jing y Yu Xiong, responsables del Departamento de Gestión de la Producción de CEEG; y Qiao Xubin, gerente general de China Energy International Group Company. También estuvieron presentes Chen Gang, gerente general de China Gezhouba Group Company (CGGC); Li Guojian, presidente de China Gezhouba Group First Engineering Co., Ltd.; Zhang Jun, gerente general de China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd.; y Wang Mingyi, director del Proyecto Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz.

Parte del sector de máquinas y turbinas de la obra más avanzada sobre el río Santa Cruz.

Respecto de la otra represa, Cóndor Cliff (también conocida como “Presidente Néstor Kirchner“), en su oportunidad se aclaró que podría avanzar más adelante. Sobre este tema, Vidal había declarado a mediados de este año lo siguiente a La Opinión Austral: “Es la más grande, es una obra que vale la pena terminarla”, pero “es una decisión de ENARSA, el Gobierno nacional y Gezhouba, que se pongan de acuerdo; nosotros empujamos para que se pongan de acuerdo para la reactivación de la obra de la represa Cepernic”, aunque “vamos a insistir, vamos a empujar” para que se retome la NK, pero “esta reactivación ya es un alivio”.