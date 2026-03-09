Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José López, quien fue secretario de Obras Públicas del kirchnerismo en el ministerio de Planificación, dijo que no está en condiciones mentales de seguir enfrentando a la Justicia, informó el diario La Nación.

El Código Procesal prevé que, ante la incapacidad mental del acusado, el tribunal suspenderá la tramitación del caso a su respecto. El exfuncionario está preso en la cárcel de Ezeiza, donde alterna entre una celda en un pabellón especial y una cama del Hospital Penitenciario de Ezeiza dadas sus frágiles condiciones de salud.

López ya fue condenado a 13 años de prisión en una pena que abarca su condena por enriquecimiento ilícito por los 9 millones de dólares de sus bolsos en el convento, otra pena por administración fraudulenta en el caso Vialidad y otra por la tenencia del arma que tenía cuando fue detenido.

José López afronta varios cargos en la justicia. Ya cumple una condena de 13 años.

Ahora está siendo sometido a juicio oral y público en el caso Skanska por sobornos, en el caso Sueños Compartidos, por fraude, y en la causa de los cuadernos de las coimas. Es en este juicio en el que su defensora oficial, Pamela Bisserier, pidió a los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli que lo excluyan del juicio.

Ante la solicitud, los jueces indicaron realizar estudios psiquiátricos para determinar su estado de salud y definir si es que está en condiciones el martes de defenderse, pues ya comienzan las declaraciones indagatorias de todos los acusados.

Antes de iniciar el juicio, López pidió que su indagatoria sea presencial y dijo que estaba dispuesto a declarar, pero ahora ya no está en condiciones de hacerlo, según dijo su defensora. La fiscal Fabiana León se opone y quiere que siga en el juicio.

José López en la peregrinación: una de sus últimas apariciones públicas. (FOTO: JOSÉ SIVÁ / LA OPINIÓN AUSTRAL).

López apareció la semana pasada sentado en el juicio de Sueños Compartidos por el fraude de las viviendas sociales de Madres de Plaza de Mayo. Fue trasladado desde la cárcel y se sentó en el subsuelo de Comodoro Py junto a su abogado.

La defensora le explicó a los jueces que aún sin peritajes se advierte que López tiene un “evidente cuadro incapacitante”. Y por ejemplo eso le impide comunicarle a López la evolución del juicio, o lo que se discutió en esta etapa de debate de las cuestiones preliminares y, eventualmente, conversar su futura indagatoria.

En diciembre pasado se hizo un estudio y previo al inicio del juicio otro, pero ahora su estado cambió, se descompensó progresivamente, dijo su defensora al tribunal.

Ahora los jueces deberán esperar el resultado de los peritajes dispuestos para tomar una decisión.

Si se concluye que está afectado su estado mental para enfrentar este juicio, la situación puede tener impacto en los otros dos juicios que se desarrollan en paralelo: Skanska y Sueños Compartidos. Y asimismo puede impactar en la decisión de los jueces de ejecución acerca de qué manera y dónde el condenado López debe cumplir su pena, por ahora de 13 años de cárcel.