El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , habló del potencial productivo de la provincia ante empresarios e inversores internacionales durante su participación en el Council of the Américas, en la ciudad de Nueva York , en el marco de Argentina Week 2026 . Lo hizo luego de las palabras brindadas por el ministro de Economía de la Nación, Luis Andrés Caputo .

Vale destacar que, el mandatario santacruceño remarcó las oportunidades que ofrece la provincia en energía, minería, turismo y desarrollo productivo, y remarcó la importancia de generar condiciones desde el Estado para atraer inversiones del sector privado.

“Lo primero que tenemos para ofrecer es que queremos salir adelante. Estamos dispuestos a hacerlo con esfuerzo y con trabajo, generando desde el Estado las condiciones para que lleguen inversiones del sector privado”, expresó Vidal ante referentes del ámbito económico y tecnológico.

En ese sentido, el gobernador señaló que Santa Cruz es una de las provincias con mayor riqueza en recursos naturales del país, al contar con una amplia diversidad productiva que incluye ganadería, energías renovables, turismo, agro, petróleo y gas, además de una fuerte presencia de la actividad minera.

Vidal recordó que la provincia cuenta actualmente con seis proyectos mineros de oro y plata en producción, lo que posiciona a Santa Cruz como uno de los principales polos del sector en Argentina.

“Somos la provincia que hoy genera casi el 47 o 48 por ciento de la exportación de oro y plata de todo el país. Pero creemos que todavía podemos avanzar mucho más y generar mejores resultados para la provincia y para la Argentina”, subrayó.

En esa línea, el mandatario destacó decisiones adoptadas por su gestión para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos productivos, entre ellas la creación del Ministerio de Energía y Minería de Santa Cruz, con el objetivo de unificar políticas y promover nuevas inversiones.

Asimismo, reveló avances en exploraciones estratégicas vinculadas a minerales críticos. “Hoy podemos certificar que en apenas el tres por ciento de un yacimiento de 100 mil hectáreas estamos certificando alrededor de 10 mil toneladas de uranio y unas 50 mil toneladas de vanadio, además de un importante aporte de tierras raras que está próximo a certificarse”, indicó.

El gobernador se encuentra buscando inversiones para Santa Cruz.

Por otra parte, el gobernador también hizo referencia al potencial hidrocarburífero de la provincia y a las oportunidades que se abren con el desarrollo de Palermo Aike, una de las formaciones no convencionales que despierta interés en el sector energético.

“Santa Cruz tiene una gran oportunidad en Palermo Aike. Además, contamos con la ventaja estratégica de estar sobre la costa del Atlántico y tener capacidad ociosa para el desarrollo de proyectos energéticos”, explicó.

Finalmente, Vidal valoró la importancia de este tipo de encuentros internacionales para fortalecer vínculos con inversores y abrir nuevas oportunidades de desarrollo.

“Queremos producir, queremos salir adelante. Sabemos que es con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Santa Cruz tiene mucho para dar y Argentina tiene mucho más para ofrecerle al mundo”, concluyó.