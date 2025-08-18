Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El análisis caligráfico realizado por la Gendarmería Nacional sobre los denominados “cuadernos de la corrupción” concluyó que los escribió el chofer Oscar Centeno, según confirmaron fuentes judiciales.

La pericia había sido solicitada por el Tribunal Oral Federal N° 7, que se encuentra ultimando detalles para el juicio oral y público en el que figura como acusada la expresidenta Cristina Kirchner. El informe, de más de 300 páginas, estuvo a cargo de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Gendarmería.

La causa, motorizada por los cuadernos manuscritos del chofer Oscar Centeno.

De acuerdo a información difundida por Infobae, la investigación se enfocó en establecer la autoría de los escritos, determinar si fueron realizados por una sola persona o varias, verificar la correspondencia entre originales y copias digitales, identificar los tipos de elementos y tintas empleados, detectar posibles alteraciones, evaluar la antigüedad de las grafías y analizar la evolución caligráfica, entre otros aspectos relevantes.

Para llevar a cabo este estudio, los expertos examinaron seis cuadernos físicos cuya autenticidad había sido cuestionada. En la causa judicial están registrados como: “Block de notas Convenor Nº 1″, “Gloria Nº 2″, “América Nos Nº 4″, “América Nos – Machu Picchu Nº 6″, “Rivadavia Nº 7″, y “Gloria – Saluda a la Bandera Nº 8″.

A su vez, revisaron una nota de escritorio celeste manuscrita y un pendrive con archivos de imágenes digitales. Lo cotejaron con un cuerpo de escritura que hizo Centeno ante la Justicia el 18 de diciembre de 2024, junto con diversos cuadernos y papeles de anotación.

Los peritos indicaron que los textos manuscritos de la mayoría de los cuadernos originales, así como sus versiones digitales, pertenecieron al puño escritural de Centeno. También corroboraron que todo fue escrito en diferentes épocas, lo que coincide con el escenario de que el chofer hizo las anotaciones a medida que ocurrían los hechos.

Comparaciones de las letras “d”, “f” y “q”, entre los cuadernos

El informe destacó que esta conclusión se evidencia en rasgos específicos de su personalidad gráfica: la secuencia del trazado de la “H”, la ondulación de la “Y”, la rectitud de la “L”, la apertura del óvalo en la “Q” y la formación de la “G” y la “K” muestran “movimientos neuromotores automatizados y espontáneos”, propios de su estilo caligráfico.

No obstante, el análisis individualizó fragmentos en los que no se pudo confirmar la autoría de Centeno o se descartó su puño y letra.

En los cuadernos originales, las palabras “Ing. Ferreyra” (02/12/2008), “Armando” (29/08/2013), “Armando” (10/09/2013), “Alem 855” (25/7/2013) y “Alem 855” (10/9/2013) no ofrecieron “la cantidad y calidad de características suficientes para determinar su autoría”, dijeron los especialistas de Gendarmería. Esta dificultad se asoció a una falta de espontaneidad, posiblemente debido a que fueron agregadas o sobrescritas.

Las notas manuscritas halladas que contenían las frases “AZUSENA VILLLAFLOR – 491 Y AIME PAINE – “SANTIAGO ALTIERI 1544406058”; “JMP – AZUCENA VILLAFLOR – 450 – PISO 25 DPTO 03 – TORRE BOULEVARD – COMPLEJO LE PARC PRO MADERO”; “3 AR FEBERO2750 – VICENTE”; “156-498-7935- MOVISTAR – 100 $”; y “154-147-3731- 154-147-3627- 154-147-3697 – MOVISTAR $100”, así como “3 – 1 – 2 – 30 – MAIPU 741 1 “B” – 16 Y CORDOBA 657 7º – 02966 698811”, tampoco permitieron una atribución concluyente.

En cuanto a una nota secuestrada en el domicilio del chofer, las grafías “11/10/15 15. 03 HS. – 11/10/15 – 17:50 HS. Lo lleve a H al Panamericano y retiró” sí correspondieron al patrimonio escritural de Centeno.

De todas maneras, las frases “OEW 283 – HILUX SRL” y “1 PALO VERDE” en esa misma nota no se correspondieron con el material que se usó para el cotejo.

Sin perjuicio de estas excepciones, los expertos concluyeron que los textos pertenecen a un mismo puño escritural. Asimismo, el informe precisó que los cuadernos originales (Nº 1, 2, 4, 6, 7 y 8) concuerdan con sus respectivas copias digitales.

Sin embargo, se hizo hincapié en que para el cotejo caligráfico de las imágenes digitales, el método pericial resultó incompleto. Esto se debió a que, al analizar fotografías, solo se pudieron comparar características formales como legibilidad, dirección o inclinación de la letra. En cambio, no fue posible evaluar aspectos “vivos” de la escritura —presión, velocidad, ritmo o espontaneidad— que solo se perciben en documentos originales.

Por ello, las conclusiones acerca de la autenticidad de las imágenes resultaron indeterminadas, sin poder descartar posibles manipulaciones digitales, como agregados o retoques que podrían pasar desapercibidos a simple vista en pantalla.

El TOF N° 7, conformado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, convocó a una audiencia preliminar entre las partes para el 24 de septiembre, donde se definirá la organización del juicio por el presunto entramado de sobornos en la adjudicación de obras públicas, previsto para iniciar el 6 de noviembre.

Además de Cristina Kirchner, señalada como jefa de la supuesta asociación ilícita, figuran decenas de acusados, entre ellos empresarios y exfuncionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta. Se espera que declaren más de 600 testigos.

Leé más notas de La Opinión Austral