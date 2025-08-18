Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El armado político nacional conocido como Provincias Unidas reúne a los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba).

Este domingo, en sus distritos se cerraron las listas prácticamente sin sorpresas. En el caso de Santa Cruz, la primera candidatura a la diputación nacional recayó en el jefe de gabinete, Daniel Álvarez. La postulación de uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Vidal no deja dudas del alineamiento que habrá con el bloque que se pretende armar en el Congreso de la Nación.

“Quiero felicitar y acompañar a los candidatos y candidatas a diputados nacionales que hoy presentan los distintos sectores que integran Provincias Unidas por Santa Cruz“, dijo Vidal este domingo y destacó que la lista “representa el esfuerzo de construir un espacio plural, federal y de unidad, con la firme decisión de defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso de la Nación”.

Córdoba

En la provincia de Córdoba, el que encabeza la lista es el exgobernador Juan Schiaretti. Á éste último se le atribuye el armado federal de Provincias Unidas. Schiaretti ya fue candidato a presidente en las elecciones del 2023 y, según se cree, podría volver a ser una de las opciones para el 2027.

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, expresó Schiaretti en un comunicado.

Además, subrayó que llegará al Congreso junto a un “equipo de gobernadores de distintas provincias” que representa al “interior productivo” en todas sus dimensiones: minería, campo, industria, petróleo y gas.

El gobernador Llaryora respaldó la postulación de Schiaretti: “Gracias, Juan, por asumir este nuevo desafío. Córdoba tiene mucho para aportar en la construcción de una Argentina diferente: una Argentina que se aleje de los extremos y avance firme por la senda del progreso”, dijo.

Santa Fe

Por su parte, en Santa Fe, la que encabeza la lista es Gisela Scaglia. Desde el 10 de diciembre de 2013 se desempeñó como Diputada Nacional por la Provincia de Santa Fe hasta el 9 de diciembre de 2021. Actualmente, es la vicegobernadora de su provincia en la fórmula que encabezó Maximiliano Pullaro.

“El gobernador me invitó a almorzar y me propuso representar a la provincia de Santa Fe en el Congreso. Me sentí honrada por su confianza y acepté, siempre buscando el consenso de todos los partidos de nuestra coalición”, expresó.

Sobre el armado federal con otros gobernadores, señaló: “Si queremos que nuestras decisiones se tomen pensando en la provincia y no desde Buenos Aires, Provincias Unidas es el camino. Vamos a defender lo que nos corresponde a los santafesinos”. Destacó que la campaña incluirá recorrer la provincia y explicar a los vecinos el objetivo de Provincias Unidas: “defender la producción, mejorar infraestructura y garantizar recursos para salud y educación”.

Chubut

Por su parte, en Chubut la representante de ese espacio que en esa provincia lidera el gobernador Ignacio Torres será Ana Clara Romero. La actual diputada justificó recientemente la decisión de no formar alianzas con La Libertad Avanza explicando: “nosotros no somos lo mismo“, destacando la necesidad de independencia para acompañar “lo que esté bien y señalar lo que esté mal”.

Sobre el tema, el gobernador “Nacho” Torres dio declaraciones este fin de semana a La Nación+. Allí indicó que “Provincias Unidas” representa la posibilidad de romper con la lógica de la grieta y de instalar debates productivos, como el impacto de las tarifas portuarias, la logística y la modernización laboral.

El gobernador sostuvo que el federalismo no puede quedar reducido a una consigna de campaña. “Se construye con obras, con acuerdos duraderos y con un Estado que entienda las realidades productivas de cada región”, expresó. En ese sentido, adelantó que el bloque prepara una propuesta integral para infraestructura energética y portuaria, con el objetivo de “poner a las provincias en el mapa de la competitividad global”.

Jujuy

En la provincia de Jujuy la designada por el sector del gobernador Carlos Sadir fue María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente y Cambio Climático. El segundo lugar lo ocupa Mario Pizarro y en tercer término, la actual legisladora provincial Malena Amerise que en diciembre termina su mandato.

Sin embargo, no todas fueron buenas el fin de semana. En medios nacionales se reflejó cierto malestar de los gobernadores con Schiaretti por su rol en la ampliación del frente a otros distritos.

Las diferencias habrían sido porque se decidió impulsar armados bajo el sello partidario en otras jurisdicciones sin el aval de todos los integrantes. Los casos más emblemáticos fueron los de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Es que la idea original era que solo presentarían candidatos en las provincias que gobiernan: Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz.

Se evaluaba si respaldar o no a “Ciudadanos Unidos” en CABA y “Hacemos” en provincias como Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja y Catamarca. Por lo pronto, es la primera diferencia importante que encontró este joven espacio federal.