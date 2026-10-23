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El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la denominada causa $LIBRA, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos relacionados con el lanzamiento y la promoción del token.

En consonancia con el dictamen de la fiscalía, el tribunal descartó la existencia de los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En relación con la presunta estafa, el juzgado concluyó que no existió un engaño con relevancia penal. Según la resolución, el token $LIBRA operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin garantías de rentabilidad ni pruebas de una maniobra fraudulenta previamente planificada y atribuible a los imputados. Además, sostuvo que la caída de su cotización, por sí sola, no configura el delito de estafa.

Respecto del abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles con la función pública, el magistrado determinó que la difusión del proyecto por parte de Milei a través de su cuenta personal en la red social X no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales.

Por otra parte, la Oficina Anticorrupción ya había descartado posibles infracciones a la Ley de Ética Pública. Asimismo, la investigación no encontró acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan el ejercicio de la función pública con la iniciativa privada.

En cuanto al presunto tráfico de influencias atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, las pruebas y los peritajes realizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre dispositivos electrónicos no permitieron confirmar la existencia de pagos o dádivas a cambio de facilitar encuentros con empresarios extranjeros, entre ellos Hayden Davis y Julian Peh.Del mismo modo, el juzgado consideró que las referencias publicadas en notas digitales sin firma y las menciones periodísticas no constituían pruebas objetivas de un intercambio ilícito.

La resolución también alcanza a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis. La lista de sobreseídos se completa con Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh; María Alicia Rafaele; María Pía Novelli; Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

De esta manera, el juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió el sobreseimiento definitivo de los once imputados. En la resolución, además, destacó que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados. Finalmente, el magistrado ordenó que, una vez que la decisión quede firme, se comunique lo resuelto y se archive el expediente.

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