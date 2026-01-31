Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un acuerdo confidencial firmado por el presidente Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis quedó en el centro de una investigación judicial y parlamentaria luego de conocerse que se rubricó pocos días antes del lanzamiento del token $LIBRA, cuyo derrumbe provocó un escándalo de alcance político y financiero.

El documento, fechado el 29 de enero de 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció un vínculo directo entre el jefe de Estado y el cofundador de la firma Kelsier. La revelación del convenio reavivó las sospechas sobre la relación entre el Gobierno y los impulsores del proyecto cripto que colapsó en cuestión de horas y dejó fuertes pérdidas entre inversores.

Un acuerdo reservado bajo confidencialidad

Según el texto del convenio, Hayden Davis se comprometió a brindar asesoramiento ad honorem al Estado argentino en materias vinculadas a blockchain, contratos inteligentes e inteligencia artificial. El empresario renunció de forma expresa a cualquier tipo de remuneración, ya fuera económica o en especie, y aceptó una cláusula estricta de confidencialidad.

El acuerdo estableció que Davis no podía divulgar información relacionada con el asesoramiento salvo requerimiento legal o instrucción expresa de la autoridad competente. Además, dejó abierta la posibilidad de futuras negociaciones y de ampliar el alcance del asesoramiento a otras áreas dentro de su ámbito de conocimiento.

La reserva del documento y el contexto temporal de la firma quedaron bajo la lupa de la Justicia, que ahora busca determinar el alcance real del vínculo y su posible incidencia en el lanzamiento del token $LIBRA.

Blockchain, digitalización y capacitación estatal

El convenio detalló una serie de servicios orientados a la modernización del Estado. Entre ellos figuraron la automatización de procesos administrativos y contractuales mediante contratos inteligentes, con el objetivo de reducir costos operativos y aumentar la eficiencia de la gestión pública.

También incluyó la digitalización y el registro seguro de documentos públicos, como títulos de propiedad y certificados, a través de tecnología blockchain. El texto sumó el impulso a ecosistemas de innovación digital para fomentar el desarrollo de startups tecnológicas locales y la creación de programas de capacitación destinados a funcionarios públicos.

El documento presentó estas iniciativas como parte de una estrategia para alinear a la Argentina con las tendencias globales de descentralización y transformación digital.

La antesala del lanzamiento de $LIBRA

La firma del acuerdo coincidió con una visita relámpago de Hayden Davis a Buenos Aires, que incluyó una reunión en la Casa Rosada. Días después, se lanzó el token $LIBRA, que recibió un fuerte impulso inicial tras un mensaje publicado por el propio Milei en redes sociales, luego eliminado.

El activo digital se desplomó en pocas horas tras su salida al mercado. El colapso generó pérdidas millonarias, denuncias de inversores y el inicio de una causa judicial que intenta reconstruir el entramado de relaciones entre el Ejecutivo y los responsables del proyecto cripto.

El estallido público del escándalo se produjo el 14 de febrero, cuando el derrumbe del token ya resultaba inocultable y las críticas comenzaron a multiplicarse en el plano político y económico.

Transferencias sospechosas y pagos bajo la lupa

En el marco de la investigación, los peritos detectaron movimientos financieros millonarios vinculados a billeteras atribuidas a Davis. Parte de esos fondos, que superaron el millón de dólares en criptomonedas, habría llegado a intermediarios argentinos y luego a una presunta “cueva cripto”.

La comisión del Congreso que analiza el caso identificó transferencias periódicas que coincidirían con pagos a personas cercanas al proyecto $LIBRA. Los legisladores también cuestionaron la falta de transparencia en los procesos de adopción de tecnologías digitales por parte del Gobierno y reclamaron explicaciones formales al Ejecutivo.

Investigación judicial y consecuencias políticas

La Justicia ahora intenta determinar si existieron irregularidades, conflictos de interés o acuerdos paralelos entre funcionarios del Ejecutivo y actores del mundo cripto. Los investigadores buscan establecer si la relación entre Milei y Davis influyó de manera directa en el lanzamiento y la promoción del token.

El acuerdo confidencial, que en su momento se presentó como un asesoramiento gratuito orientado a la modernización tecnológica del Estado, hoy se transformó en una pieza clave de la causa. Su contenido, su timing y su conexión con el colapso de $LIBRA mantienen el caso en el centro de la agenda política y judicial, con derivaciones que aún permanecen abiertas.