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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de las defensas y ordenó avanzar con la ejecución patrimonial en la causa Vialidad. El objetivo es cubrir $684.990.350.139,86 mediante la ejecución de inmuebles, activos y bienes vinculados a los condenados.

El primer tramo alcanza 111 bienes, con una etapa inicial centrada en alrededor de 20 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner y su entorno familiar. La mayoría se encuentra en Santa Cruz, con eje en Río Gallegos y El Calafate.

Uno de los inmuebles, sobre la calle Mitre de Río Gallegos. FOTO: GOOGLE MAPS

Río Gallegos: departamentos y propiedades identificadas

En la capital santacruceña el listado incluye los inmuebles ubicados en:

Mitre 535 : complejo de 11 departamentos adquirido en 2007 mediante fideicomiso.

: complejo de 11 departamentos adquirido en 2007 mediante fideicomiso. Mitre al 500 : conjunto de otras 10 unidades funcionales vinculadas al mismo desarrollo inmobiliario.

: conjunto de otras 10 unidades funcionales vinculadas al mismo desarrollo inmobiliario. 25 de Mayo 255 : propiedad incorporada en septiembre de 2010.

: propiedad incorporada en septiembre de 2010. Avenida Presidente Néstor Kirchner 490: inmueble adquirido en septiembre de 2006.

Estos bienes forman parte del entramado inmobiliario vinculado a operaciones realizadas durante el período investigado.

El Calafate: terrenos, hoteles y lotes de gran extensión

En El Calafate, la Justicia identificó propiedades de gran superficie:

Avenida 17 de Octubre al 800 (Lago Argentino) : terreno de 6.001,64 m² adquirido en 2007.

: terreno de 6.001,64 m² adquirido en 2007. Lotes adquiridos el mismo año con superficies de 44.106 m² y 87.046 m² , dentro del ejido urbano de la ciudad.

y , dentro del ejido urbano de la ciudad. Terreno de 16.189 m² comprado en 2008, donde luego se desarrolló el hotel Las Dunas.

Entre los bienes también figura el complejo Los Sauces Casa Patagónica, ubicado sobre tres parcelas identificadas catastralmente como parte del mismo emprendimiento hotelero, una de ellas perteneciente a la firma Los Sauces SA y otras en condominio.

El hotel Casa Patagónica Los Sauces, que está a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, está dentro del listado de bienes a decomisar. (Foto AFP).

Además, se incluyó un lote en la zona de Punta Soberana, que formó parte de una permuta inmobiliaria y quedó incorporado al listado de ejecución.

Bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner

El fallo incluye 19 propiedades que fueron cedidas en 2016 a Máximo y Florencia Kirchner. La Cámara de Casación estableció que esas transferencias no modifican el origen de los bienes ni impiden su decomiso.

Dos de los jueces sostuvieron que los activos pueden ser recuperados incluso si fueron heredados o transferidos sin contraprestación, al considerar que la transmisión no altera su vínculo con los hechos investigados.

Propiedades y activos de Lázaro Báez

La resolución también abarca más de 80 inmuebles de Lázaro Báez, además de bienes de sus empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

En el juicio, El empresario Lázaro Báez.

Estos activos incluyen propiedades utilizadas en el esquema de obra pública vial analizado en la causa.

Criterio judicial y ejecución del decomiso

La Cámara de Casación ratificó que no se requiere reconstruir cada movimiento del dinero para avanzar con el decomiso. Los jueces consideraron suficiente la relación entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada.

El fallo establece que el decomiso apunta a recuperar activos y cubrir el daño económico determinado en la sentencia firme.

Una vez ejecutados, los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que definirá su administración. Entre las alternativas se encuentran la subasta o la asignación con fines de reparación.

El Tribunal Oral Federal 2 continúa con la ejecución y analiza un segundo pedido que incluye nuevos activos, entre ellos el departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario.