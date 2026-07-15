Con un video, Orbe 21, el canal de televisión del Arzobispado de Buenos Aires, creado con la iniciativa del papa Francisco, celebró el tercer aniversario de Jorge Ignacio Cuerva al frente de la iglesia porteña.

García Cuerva asumió el 15 de julio de 2023 frente a la Plaza de Mayo, en el atrio de la catedral metropolitana, ante cientos de fieles. Previamente, había sido obispo de la Diócesis de Río Gallegos, que abarca a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el video se repasan momentos y mensajes del arzobispo, desde sus inicios dando catequesis en Villa Garrote hasta su incansable llamado a mirar al otro como un hermano que la pelea día a día, y no como un enemigo al que juzgar.

“Ojalá nosotros también podamos ser verdaderamente libres de corazón y de alma para poder decir, acá estamos señor, queremos ser instrumento tuyo”, dice en uno de sus mensajes.

En otro pasaje del video, anhela: “Que podamos alguna vez descubrir que el otro es mi hermano, que la anda peleando como yo en la vida, no es mi enemigo, porque donde nosotros vemos motivo a veces para ensañarnos con el pecado y la herida del otro, Dios ve una oportunidad de misericordia, decía Francisco“.

“Ojalá nosotros también queramos ser siempre amigos de nuestro pueblo, sentir la sed de nuestra gente que la está pasando mal”, reflexiona el arzobispo.

“Y uno en la vida a veces no puede elegir lo que le pasa, pero sí puede elegir la actitud con la que enfrenta la vida. Vivamos con esperanza la vida creyendo que nos pueden pasar cosas buenas. Jesús por más problemas que tengamos, más nos abraza, más nos sostiene, más nos ama”.

Las imágenes cierran con el arzobispo diciendo: “Dios me regaló esta posibilidad de ser pastor metido entre la gente, gracias. Que Dios los bendiga mucho”.