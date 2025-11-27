Samuel “Chiche” Gelblung se consagró ganador de la terna Magazine en los Martín Fierro de Cable 2025 por su programa “Chiche 2024“, emitido por Crónica TV.

Tras recibir la primera ovación de la noche, subió al escenario y se mostró visiblemente emocionado.

La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se desarrolló este jueves 27 de noviembre en el salón Goldencenter de Buenos Aires.

El reconocido conductor subió al escenario y expresó con entusiasmo: “Gracias APTRA, gracias a Crónica por el espacio de libertad“.

Luego citó un recordado diálogo de la serie “El Eternauta“: “¡Lo viejo funciona juan!“.

Posteriormente, y con el trofeo en mano, el periodista conversó con Crónica TV acerca de este importante galardón: “Muy contento, mucho no tengo para decir, porque la verdad que me emocionan estas cosas, uno ya está jobato para esto”.

Afirmó que no se lo esperaba, ya que “nunca vengo con expectativas positivas, porque si no te frustrás. Yo una vez tuve el récord de nominación y no me saqué ninguno”.

Para finalizar, remarcó: “La verdad que me emociona mucho, la gente es muy afectiva y lo hace con sinceridad, siento que es algo sincero”.

