Chile formalizó la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de Naciones Unidas, con el respaldo de México y Brasil, los dos países de mayor peso de América Latina. El anuncio lo realizó el presidente Gabriel Boric.

Bachelet, de 74 años y pediatra, se convirtió en la única mujer que llegó a la presidencia chilena, cargo que ejerció en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018) bajo el Partido Socialista.

Posteriormente, asumió como directora ejecutiva de ONU Mujeres entre 2010 y 2013 y, más tarde, como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, función que desempeñó de 2018 a 2022.

“La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México”, expresó Boric durante una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Santiago.

La dirigente chilena figura entre las postulantes para suceder al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finalizará el 31 de diciembre de 2026.

“Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura y asumo la tremenda responsabilidad que significa”, señaló Bachelet junto al mandatario.

“Pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar las Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importante del mundo”, añadió.

De acuerdo con un comunicado conjunto difundido por Chile, México y Brasil, “esta candidatura refleja la voluntad de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales”.

La expresidenta todavía desconoce si contará con el aval del próximo gobierno chileno, encabezado por el ultraderechista José Antonio Kast. El mandatario electo anticipó que fijará posición después del 11 de marzo, cuando asuma el poder. En paralelo, Bachelet deberá sumar apoyos clave, entre ellos el de Estados Unidos, que podría inclinarse por otra figura.

“El nombre Bachelet no es uno que agrade en 100% al presidente Donald Trump”, sostuvo Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.

Según el especialista, Trump podría respaldar al argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, promovido por el gobierno de Javier Milei.

En la carrera también aparecen la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, titular de Medio Ambiente de México; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

En ocho décadas de historia, ninguna mujer llegó a ocupar el máximo cargo de la ONU y solo un representante latinoamericano encabezó la organización: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991. Según una práctica no escrita —que no siempre se respeta— la secretaría general rota entre regiones.

En esta oportunidad, correspondería a América Latina y existe consenso en que la conducción debería quedar en manos de una mujer.