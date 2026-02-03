Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la controversia por el traslado del sable corvo de José de San Martín, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la Casa Rosada por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, donde saludó a los efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La ceremonia, breve pero cargada de simbolismo, se desarrolló este lunes en el Patio de Palmeras y contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes del histórico cuerpo militar fundado por el Libertador de América. Durante el encuentro se llevaron a cabo honores y actos protocolares, registrados en fotos y videos difundidos oficialmente.

Sin hacer alusión a la polémica sobre el destino del patrimonio histórico, el mandatario centró su discurso en la conmemoración del combate del 3 de febrero de 1813, considerado un momento clave del proceso independentista.

El Regimiento de Granaderos a Caballo, emblema histórico del Ejército Argentino y estrechamente vinculado a la figura de San Martín, mantiene desde entonces un papel central en los actos oficiales y ceremonias de Estado.

Polémica con Javier Milei por el sable de San Martín.

La disputa por la custodia del arma del Libertador sumó un nuevo capítulo institucional. María Inés Rodríguez Aguilar, directora del Museo Histórico Nacional, presentó su renuncia indeclinable tras confirmarse la decisión del Gobierno de trasladar el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Licenciada en Historia y Archivista, Rodríguez Aguilar había asumido la conducción del museo en 2025, después de la gestión de Gabriel Di Meglio, y decidió dar un paso al costado al manifestar su absoluto “desacuerdo” con la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

La salida se produjo este martes, luego de que Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, firmaran el decreto oficial que ordena la mudanza de la reliquia. El arma, símbolo máximo de la independencia, dejará la institución de Parque Lezama para regresar al cuerpo de caballería creado por el propio San Martín. Fuentes del museo confirmaron que la modificación en la custodia del objeto histórico fue el único motivo que motivó la dimisión de la funcionaria.

