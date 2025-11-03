Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del domingo 2 de noviembre en Tecnópolis quedó marcada por un momento histórico para los fans de Tini Stoessel: Chris Martin, vocalista de Coldplay, apareció de manera inesperada en su espectáculo Futttura, desatando la euforia de los miles de asistentes.

El artista británico subió al escenario para interpretar junto a Tini su colaboración más reciente, “We Pray”, incluida en el último álbum de Coldplay. Posteriormente, Martin acompañó a la cantante en una emotiva versión acústica de “Carne y Hueso”, generando una ovación inmediata y lágrimas entre el público presente.

En el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve a Tini luciendo un conjunto negro de cuero, botas altas y una campera corta de plumas, mientras Chris Martin, relajado y sonriente, toca la guitarra con una remera negra con el logo de Futttura. La interpretación conjunta de “We Pray” y “Carne y Hueso” se convirtió en uno de los momentos más comentados del show.

La relación entre Tini Stoessel y Chris Martin tiene historia. En 2022, durante uno de los shows de Coldplay en el estadio de River Plate, la artista fue invitada a cantar “Let Somebody Go” y más tarde su propia canción “Carne y Hueso”, comenzando una amistad que se consolidó con la grabación de “We Pray” en 2024.

Este tema fue presentado por primera vez en Irlanda, tanto en un show callejero en Dublín como en el estadio Croke Park, y luego en Estados Unidos en Saturday Night Live, reafirmando la conexión artística entre ambos músicos.

El espectáculo Futttura, con localidades agotadas, combina música en vivo, visuales inmersivas, performances de baile y momentos acústicos que muestran distintas facetas de Tini Stoessel. Durante la misma noche, la cantante también recibió a Juanes, con quien interpretó el clásico “Fotografía”, y al dúo Miranda!, que subió al escenario para cantar “Me gusta”.

La gira continuará en Tecnópolis con funciones el 7, 8, 15 y 16 de noviembre, y la presentación del 8 será transmitida en vivo por Disney+. Posteriormente, Tini Stoessel llevará su tour a Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Córdoba y Tucumán.

Además, el viernes previo al histórico encuentro con Chris Martin, Tini había compartido escenario con La Joaqui y Tiago PZK, protagonizando otro de los momentos más comentados del espectáculo durante la interpretación de “Me enteré”.

El inesperado cameo de Chris Martin en Tecnópolis consolidó una vez más la estrecha relación entre ambos artistas y dejó un recuerdo imborrable para los fanáticos que vivieron una noche llena de música, emociones y sorpresas.