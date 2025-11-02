Diego Santilli se reunió con Milei tras ser designado ministro del Interior: “Hicimos una alianza PRO–La Libertad Avanza, vamos en la misma dirección” Tras ser confirmado como ministro del Interior, Diego Santilli mantuvo su primera reunión con el presidente Javier Milei en Olivos y destacó que encara una “agenda enorme” enfocada en reformas clave. Ratificó la alianza PRO–La Libertad Avanza y aseguró que el Gobierno entra en una etapa de “despegue y crecimiento”.

Diego Santilli visitó en la tarde del domingo la Quinta de Olivos para mantener su primera reunión formal con el presidente Javier Milei, luego de ser confirmado como nuevo ministro del Interior. Tras el encuentro, el diputado electo destacó que se enfrenta a un “trabajo enorme”.

El dirigente del PRO, que había sido electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, confirmó que asumirá en el Gabinete en los próximos días, pero evitó responder que ocurrirá con la banca en el Congreso.

“Fue un pedido presidencial que no estaba en mis planes. Me honró con este llamado. Desde el pacto de Acassuso estamos trabajando juntos y vamos para adelante”, sostuvo.

Un “llamado sorpresivo” y una agenda cargada de reformas

Antes de ingresar a la residencia presidencial, Santilli reconoció que el llamado de Milei lo tomó por sorpresa. Al salir de Olivos, brindó detalles del encuentro que duró aproximadamente una hora y en el que también participó Karina Milei.

“Estuve con el Presidente, trabajando. La agenda es enorme”, señaló Santilli. “La tarea es sumar para lograr los objetivos de importantes reformas con las que el Presidente viene cumpliendo y hay que seguir para adelante”.

El nuevo ministro destacó las prioridades del oficialismo para los próximos meses, entre las que mencionó el presupuesto nacional, la reforma laboral, baja de impuestos y el nuevo código penal. “Son temas fundamentales; después está toda la agenda ordinaria para el año que viene”, agregó.

Además, el dirigente aseguró que el Gobierno está entrando en una nueva fase: “La primera etapa fue la de estabilización, la de los primeros dos años del gobierno, fue una etapa enorme. Ahora viene la etapa del despegue del crecimiento”.

“De la reunión me llevo las anotaciones de puño y letra sobre el trabajo que está realizando del presidente, el trabajo que hizo con los gobernadores. Aprendo mucho escuchándolo”, indicó.

Consultado si convocará al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Santilli respondió tajante: “hay que convocar a todos los que crean que Argentina va a salir adelante. Pero me preguntás por Kicillof, que no quiso votar la boleta única de papel y todavía no adhirió a reiterancia…”

También reveló que aún no habló con mandatarios provinciales tras su designación: “¿Si me llamó algún gobernador? Todavía no pude atender ningún teléfono”.

Relación con el PRO y Macri: “Vamos en la misma dirección”

Consultado sobre los vínculos con referentes del PRO, Santilli confirmó diálogos recientes y reafirmó el rumbo común con La Libertad Avanza.

“Hablé con Mauricio Macri y con Cristian Ritondo, es lo que corresponde. Hicimos una alianza PRO–La Libertad Avanza y estamos yendo en la misma dirección, como lo hicimos desde Acassuso hasta la fecha”, aseguró.

Con esta designación, Milei afianza su alianza política con el PRO y busca consolidar apoyos clave para avanzar con su paquete de reformas estructurales en el Congreso.