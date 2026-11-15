Desde Lago Posadas, provincia de Santa Cruz, Claudio Perusini, el hombre que sobrevivió por milagro de Mama Antula, la primera santa argentina, y María Laura Baranda su esposa, siguieron cada minuto de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Tapa especial de La Opinión Austral por la visita de León XIV a la Argentina.

“A mí me impactó muchísimo que haya ido al Cottolengo. Tiene que ver con la experiencia de uno, yo fui al Cottolengo a trabajar, a hacer una práctica, y realmente es lo último que hay. Son personas que dependen de otros para poder satisfacer las necesidades básicas, comer, ir al baño. Son los pobres de este mundo“, manifestó Claudio Perusini a La Opinión Austral.

Por su parte, María Laura Baranda, expresó: “A mí me llegó toda la visita del santo padre a nuestro país. Desde el domingo que llegó hasta el día que viajó a Perú fue un retiro espiritual, porque en cada mensaje, en cada homilía, verdaderamente era volver a los orígenes de nuestra catequesis, de nuestra creencia, de nuestra religión. Y como él mismo en una de las homilías dijo que religión es igual a religar, volver a unirnos, volver a religarnos aquello que es la esencia de nuestra vida, el mensaje, la palabra y la misión de Jesús”.

“Con esa visita al Cottolengo, él nos ha enseñado y nos ha propuesto esto, la misión es entre los más sencillos, pero no una misión social, es una misión cristiana anunciando lo más bello que tenemos la salvación de nuestro señor que libera y nos ayuda a ser mejores personas”, afirmó.

La carta que escribió Perusini, y que acompañó una reliquia de Mama Antula, fue entregada por el periodista Nelson Castro en mano a León XIV en el avión hacia Argentina. Todo quedó registrado por la cámara de TN y se puede ver en las redes sociales de La Opinión Austral.

“Si bien la carta estaba hecha con mucho cariño, muy pensada, me pareció, en ese momento, que era una ocurrencia de Nelson. Me sorprendió cuando nos contaron que la recibió, la leyó, la tuvo en sus manos, eso realmente me impactó muchísimo”, reconoció Perusini.

“Eso habla de la sencillez y de la cercanía del papa con nosotros, referidos en nosotros al pueblo de Dios. Cada gesto, cada acción que él realizó mostró esa cercanía, conociendo nuestra historia y conociendo nuestra realidad de hoy“, agregó Baranda.

Además, agregó: “También, sentimos mucha emoción porque hizo mención a todos los santos argentinos, pero en especial al cura Brochero y a Mama Antula, fue un gran regalo para la Iglesia volver a mirar la vida de los santos, conocerla y entender que la santidad es posible en estos tiempos siendo hombres y mujeres sencillos en la vida cotidiana”.

Consultados, sobre qué deja la visita de León XIV, Perusini manifestó: “Nos ha dejado que nos hemos animado, de nuevo, a hablar de nuestra relación con Dios, nos ha acercado a Dios, y no es que se fue y dejó algo, creo que dejó el puntapié inicial para un nuevo tiempo, más próximo de Dios a nosotros, nos ha acercado a Dios y nos ha dejado esa tarea”.

“Cuántas familias, a partir de lo que él ha dicho, vuelven a juntar las manos, vuelven a mirarse. Fueron días muy lindos en los que no hemos pensado en el otro como rival, realmente fue un tiempo que nos ha hermanado“, concluyó.

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