Desde Lago Posadas, el 1ro de noviembre, Día de Todos los Santos, el docente jubilado de Santa Cruz, Claudio Perusini, escribió una carta al papa León XIV.

La misiva fue en respuesta a la invitación que le realizaron para que sus palabras acompañen una reliquia de Mama Antula que será entregada por el periodista Nelson Castro, quien integra la comitiva de prensa que acompaña al papa en su gira oficial por Sudamérica.

Teniendo en cuenta los tiempos y las distancias, la carta fue enviada mediante fotografías que una vez impresas y enmarcadas serán entregadas al sumo pontífice.

Por gentileza de la familia Perusini, La Opinión Austral accedió al texto completo de la carta de dos carillas y, en exclusiva, al video en el que puede ver al hombre, que sobrevivió a un ACV gracias al milagro de la santa argentina, escribiendo de puño y letra cada palabra.

En la carta, agradece la visita del papa y le suplica de a conocer la obra de la primera santa argentina.

A continuación, reproducimos el texto completo.

Querido padre:

Con estas palabras quisiera expresarle nuestro agradecimiento por su visita.

Usted es el mismo “Pedro” que se acerca a estas tierras lejanas para proclamar que tengamos fe, que Cristo vive, es misericordia y nos salva.

Necesitamos renovar esa esperanza como Iglesia, reconocernos hermanos en la mirada de nuestro señor.

Quiero hacer referencia en estas líneas a Mama Antula (1730-1799), santa argentina. En numerosas ocasiones, el papa Francisco dijo: “Esta mujer vale oro” para referirse a su enorme labos apostólica y social.

Ella peregrinó nuestras tierras durante la segunda mitad del siglo XVIII. Mujer de esperanza que supo leer los signos de los tiempos y en medio de la dolorosa expulsión de los jesuitas practicó la resiliencia asumientdo la organización de los ejercicios espirituales en el Río de la Plata. Toda “su propuesta espiritual” produjo transformaciones en la sociedad de la época, generando diálogo entre virreyes, gobernadores, con los pobres del campo (sus preferidos), los presos, los mendigos, las huérfanas, sirvientes y esclavos. Favoreció la vida y el trabajo en cooperación alentando e impulsando la esperanza.

Mama Antulo es un modelo a conocer e imitar, un modelo para nuestros jóvenes, para que comprenda que hoy la santidad es posible.

Le suplico, invóquela, para que sea conocida su labor y misión. Creo en primera persona que Mama Antula es una voz profética que puede orientarnos hacia el presente argentino y latinoamericano.

A su corazón de Padre le cuento con sencillez y humildad que me llamo Claudio Perusini, que dufrí un grave ACV, cuyo pronóstico era el peor y hoy puedo realizar este acto de escribir, junto a todas las acciones básicas de un ser humano. Soy el milagro verificado y constatado de Mama Antula.

Mi señora, María Laura, invocó la intercesión de Mama Antula ante Dios y Él escuchó. Por eso: ¿Cómo no agradecer y difundir la vida, obra y el inmenso amor a Dios y a la Iglesia de Mama Antula?

Hoy en la festividad de Todos los Santos, alabo a Dios por su accionar a través de esta mujer y santa argentina: Mama Antula.

Con inmenso cariño. Rezamos por Usted!