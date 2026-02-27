Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó un encuentro con autoridades de la Dirección de Seguridad y Traslado y de la División Canes, donde oficializó la incorporación de dos nuevos ejemplares al plantel operativo.

Participaron el adjutor Ramón Soto, responsable de la Dirección de Seguridad y Traslado; el ayudante de Primera Pablo Torres, adiestrador de la División Canes; el ayudante de Tercera Brian López, jefe del equipo canino; y el subayudante Lautaro Rodríguez, guía de canes.

En ese contexto, el mandatario entregó un braco alemán y un ovejero sable, que se destinarán a reforzar las tareas de prevención, control y acompañamiento en distintos procedimientos.

La División Canes amplía su equipo con un braco alemán y un ovejero sable.

Sostuvo que esta incorporación “representa una inversión en seguridad y en el fortalecimiento de nuestras fuerzas”, y puso en valor el papel central que cumplen dentro de la institución.

“No son sólo animales: son compañeros leales, servidores y verdaderos trabajadores que cumplen un papel clave en la prevención, el cuidado y la protección de nuestra comunidad”, expresó.

Para cerrar, remarcó la necesidad de continuar aportando equipamiento y recursos al personal que se desempeña con compromiso y vocación de servicio. “Fortalecer nuestras instituciones también es garantizar más seguridad para todos”, concluyó Vidal.

