En las últimas horas, las oficinas del diputado nacional José Luis Espert apareció clausurada por orden judicial, con una faja que rezaba: “Antes de abrir consulte a la Dirección de Seguridad”, firmada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La medida fue adoptada en el marco de la investigación federal que lleva adelante el juez Lino Mirabelli, quien indaga los presuntos pagos que el empresario “Fred” Machado habría realizado al legislador libertario, en lo que ya se conoce como el narcoescándalo que sacude al arco político argentino.

La clausura se concretó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría el pedido del magistrado Mirabelli para avanzar con medidas de prueba sobre Espert, protegido por los fueros parlamentarios. El trámite legislativo fue calificado como “exprés”, ya que el pedido ingresó durante la sesión y fue tratado de inmediato. El resultado de la votación fue 215 votos afirmativos y solo tres abstenciones, correspondientes a los diputados Oscar Zago, Eduardo Falcone y Gerardo González, del bloque Desarrollo y Coherencia.

Licencia y apoyo de su propio bloque

Pese al impacto del escándalo, el bloque libertario —al que pertenece Espert— votó a favor del pedido del juez, al igual que el PRO, aliado del oficialismo. El legislador había solicitado una licencia hasta el 8 de diciembre próximo, en medio del avance de la causa judicial.

Fuentes parlamentarias señalaron que el oficio del juez Mirabelli, dirigido al presidente de la Cámara, Martín Menem, pedía habilitación para realizar una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes vinculados al diputado.

El expediente judicial que involucra a Espert permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen los detalles de las pruebas solicitadas por Mirabelli. Sin embargo, trascendió que el magistrado pidió expresamente que no se difundan las medidas de prueba para no entorpecer la investigación.

La clausura de la oficina legislativa generó sorpresa y tensión en el Congreso, mientras los equipos de seguridad de la Cámara de Diputados resguardan el acceso a los despachos vinculados a la causa.

Una de las oficinas principales de José Luis Espert.

Qué se investiga en el caso Espert

La investigación gira en torno a presuntos pagos de “Fred” Machado, un empresario señalado por su relación con una red de narcotráfico internacional, al diputado José Luis Espert. Según fuentes judiciales, los movimientos financieros bajo análisis habrían ocurrido durante los últimos meses, y forman parte de una trama más amplia que involucra a figuras políticas y empresarios del sector privado.

Mientras tanto, el entorno del diputado prefirió no realizar declaraciones públicas, y el caso continúa generando repercusiones políticas y judiciales a medida que avanza la investigación.