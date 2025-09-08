Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con más de 540 expositores en una superficie de más de 35.000 m², y todos los referentes de la industria de los hidrocarburos presentes, la Argentina Oil & Gas Expo 2025 abrió sus puertas en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Hasta el jueves, será la mayor vidriera de un sector que está en pleno desarrollo y expansión.

En el acto de apertura, el Presidente del IAPG, Ing. Ernesto A. López Anadón expresó: “AOG 2025 es una de las exposiciones industriales más importantes de Argentina. Sin embargo, representa sólo una pequeña porción de la enorme cadena de valor del petróleo y el gas”. A continuación, refirió al impacto económico del sector: “Se trata de una actividad que genera una enorme cantidad de trabajo, y estoy convencido de que será capaz de dar respuesta a los objetivos planteados a futuro.

Rolando Figueroa (gobernador de Neuquén), Ernesto López Anadón (presidente del IAGP), Daniel González (de Coordinación de Energía y Minería; ), María Tettamanti (secretaría de Energía de Nación) y Jimena Latorre (ministra de Energía de Mendoza).

Por su parte, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, afirmó: “El consumo de gas y petróleo sigue creciendo a nivel mundial, aún con tasas menores. Hoy, la industria de los hidrocarburos es una de las más pujantes en el país”. Siguiendo esta línea, aseguró que el sector debe generar condiciones para mejorar la competitividad: “El obstáculo más grande es el acceso al capital, debemos reducir costos respecto a otros países. Todos estamos en el mismo barco, discutiendo acciones para atender a esta situación. La industria argentina ha dado sobradas muestras de su capacidad”.

Luego de la apertura, comenzó el Encuentro con los CEOs, el cual se desarrollará a lo largo de cada jornada del evento. En su primer bloque, moderado por el presidente del IAPG, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, resaltó: “Gracias al esfuerzo de todos los productores, pasamos de importar 80 barcos de GNL a un aproximado de 25”. También resaltó la productividad del yacimiento Fortín de Piedra y sostuvo: “Nuestro próximo Fortín de Piedra es Los Toldos II Este, proyecto para el cual vamos a destinar más de USD 2.500 millones”.

En su turno, el Director General de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, señaló que la principal estrategia de la empresa es incrementar la producción de energía y reducir las emisiones. En este sentido, señaló que la empresa lleva USD 2.500 millones invertidos en Argentina y anunció: “A fin de año vamos a inaugurar el parque de energía solar más austral del mundo, en Tierra del Fuego. Esto permitirá reducir las emisiones a la mitad”.

Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, en el acto inaugural.

El segundo panel del Encuentro, el Socio Director de Moto Mecánica Argentina, Francisco Di Raimondo, sostuvo que, al igual que la industria, la empresa atraviesa un proceso de transformación, y procedió a presentar su marca Dígito: “La digitalización es importante en la industria. También para atraer a nuevos empleados, ya que las nuevas generaciones son nativos digitales”. En este sentido, remarcó: “Tenemos que seguir prestando servicios de calidad a la par que avanzamos. El desafío más grande siempre es el talento: Hay que atraerlo y retenerlo, que se pueda desarrollar”.

En la misma línea, la Presidente de Spark Energy Solutions, Margarita Esterman, hizo referencia al desarrollo técnico que alcanzó la industria en los últimos años: “Cuando empezamos, en 2019, notamos un enorme déficit de talento. Hoy esto ha mejorado mucho, cada vez más gente tiene interés en nuestra industria. Es muy importante crear una fuente de talento en cada etapa del proceso productivo”.

En el último panel, el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, retomó los dichos de González sobre la importancia del trabajo en equipo al interior de la industria: “Hoy no tiene sentido la competencia, debemos colaborar entre todos. Ese es el gran cambio que se está dando en la industria”. Asimismo, afirmó que evalúa un proyecto para construir un tren de pasajeros que traslade a los trabajadores, mejorando así su calidad de vida. Con respecto a la capacitación del sector, hablo del desarrollo de un proyecto in-house, y del “Instituto Vaca Muerta”, una iniciativa de formación que sería impulsada por distintas compañías de la industria.

Edición de Jóvenes Oil & Gas

Por la mañana del lunes, tuvo lugar la 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), donde participaron más de 600 jóvenes profesionales, estudiantes avanzados y recién graduados que buscan ser parte del presente y futuro de la industria. Allí se trataron diferentes paneles temáticos sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia y competitividad, ingreso y desarrollo de carrera, transición energética y sustentabilidad.

Otra de las actividades que se desarrolló en paralelo a la exposición fue el Innovation Day, donde se dieron charlas inspiradoras, casos reales de implementación de planes de innovación en compañías de la industria, y mesas redondas con referentes del sector. Además, comenzó el ciclo de las Conferencias en la AOG, donde se recorrieron los temas más destacados de la industria del Oil & Gas.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, la exposición se realiza hasta el jueves 11 de septiembre de 2025, en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Para conocer las actividades de las próximas jornadas, ingresar en www.aog.com.ar.

