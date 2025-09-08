La Voz Argentina regresó a la pantalla con su atrapante etapa de “Primer Round”. Este 8 de septiembre fue el turno del team liderado por Soledad Pastorutti, que incluye entre sus integrantes al santacruceño Luis “Lucho” González, quien demostró todo su virtuosismo en la nueva fase y continúa en el reality de Telefe.

Tras superar las audiciones a ciegas con “The Best” de Tina Turner, destacarse en las Batallas con “Baby One More Time” de Britney Spears y brillar en los Knockouts con “La luna” de Ahyre, el oriundo de Río Gallegos volvió a impresionar al jurado con su versión de “I Should Have Known Better” de Jim Diamond durante los Playoffs.

Luego de las presentaciones de todos los participantes del equipo de Pastorutti en los Playoffs, la “Sole” debió elegir a cinco concursantes para avanzar. “Lucho” fue el último salvado de manera directa, asegurándose un lugar en los shows en vivo.

En la noche de este lunes, el patagónico exhibió su talento musical con una interpretación de “Africa” de la banda Toto y, pese a un traspié al comienzo del tema, cautivó a Soledad: “‘Lucho’ es de esos jugadores que lo pones en cualquier parte de la cancha y funciona, pasó por un montón de estilos y creo que esto es lo que mejor te queda”.

Si bien la cantante sostuvo que “hubo un momento al principio que no fue tu mejor versión”, hizo hincapié en que “ese final fue tan potente, tan especial, que nos clavamos todos en la silla y me olvidé de todo ahí. Te felicito, es un orgullo que me hayas elegido“.

Finalmente, la “Sole” eligió a tres mujeres que pasaron al segundo round de manera directa: Valentina Otero, Violeta Patricia Lemo y Milagros Gerez Amud. Asimismo, después de que Lali, Luck Ra y Miranda! asignaran un puntaje a cada uno de los participantes, la artista con menor calificación, Mia Frankel, quedó eliminada.

Los artistas que siguen en carrera fueron salvados en el siguiente orden: el dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti, Milena Salamanca, Gustavo Rosales y, por último, el santacruceño de 40 años “Lucho” González.

