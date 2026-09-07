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Con la participación de más de 800 industriales, empresarios y representantes de cámaras, instituciones públicas y del sector productivo de Argentina e Italia, comenzó este lunes en el Palacio Libertad el X Foro PyMEs Italia–América Latina 2026, un encuentro que busca fortalecer la cooperación industrial, impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y generar nuevas oportunidades de negocios.

Durante la primera jornada se concretaron más de 300 reuniones de negocios B2B, mientras que la agenda de este martes estará marcada por el debate sobre energía, minería, desarrollo federal y cadenas de valor, con la participación del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y los gobernadores de Neuquén, Río Negro, Mendoza, Jujuy, San Juan y Catamarca.

El Foro es organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), con el apoyo institucional de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cancillería Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina.

Más de 800 participantes y 300 reuniones de negocios

Durante la inauguración, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, destacó el carácter estratégico del encuentro para proyectar las capacidades productivas argentinas hacia los mercados internacionales.

“Internacionalizar nuestras PyMEs no es solamente ayudarlas a exportar. Es lograr que el mundo conozca lo que somos capaces de hacer”, sostuvo Del Re, quien remarcó que las más de 300 reuniones B2B realizadas durante la jornada representan “300 oportunidades concretas” para generar negocios, inversiones, tecnología y empleo.

El titular de ADIMRA señaló además que el Foro permite mostrar “la Argentina que produce, la Argentina que innova, la Argentina que tiene talento y capacidades y que quiere construir más vínculos con el mundo”.

Desde el IILA, su secretario general, Giorgio Silli, resaltó la importancia de las PyMEs en las economías de ambos países y planteó la necesidad de avanzar en la creación de empresas mixtas entre Argentina e Italia.

En la misma línea, Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, sostuvo que el desafío es transformar los vínculos empresariales en proyectos concretos y generar condiciones para incrementar las inversiones y el comercio internacional.

Durante el acto inaugural, además, PromArgentina entregó a ADIMRA el certificado oficial que reconoce a la entidad como Marca País Argentina, una distinción destinada a proyectar internacionalmente las capacidades y atributos del país.

El encuentro también contó con la participación de representantes de organismos públicos y entidades empresariales de Argentina, Italia, Paraguay y República Dominicana. Asimismo, se firmaron memorandos de entendimiento entre PromArgentina e instituciones italianas.

Energía, Vaca Muerta y minería: la agenda de este martes

La segunda jornada comenzará a las 9 con una Sesión Plenaria de Alto Nivel, que tendrá entre sus protagonistas a Elio Del Re, Aurelio Regina, Giorgio Silli, Diego Sucalesca y Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

Uno de los principales paneles será el dedicado a “Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo”, que se desarrollará entre las 9:20 y las 9:45.

Allí expondrán el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. La mesa será moderada por Fernando Heredia, de Forbes.

A continuación, entre las 9:45 y las 10:15, será el turno de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien expondrá sobre el desarrollo energético y las oportunidades vinculadas a la expansión de Vaca Muerta y su inserción en los mercados internacionales.

La agenda continuará con un panel sobre industria y cadenas de valor, en el que se abordarán experiencias de Argentina e Italia en materia de desarrollo de capacidades industriales, integración productiva e inserción internacional.

Desde las 11, en tanto, los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; San Juan, Marcelo Orrego; y Catamarca, Raúl Jalil, participarán del panel “Minerales críticos y desarrollo federal”, junto con representantes de empresas mineras.

La mesa analizará el potencial de la minería, la inversión productiva y la articulación territorial como herramientas para impulsar cadenas de valor competitivas y fortalecer el desarrollo federal.

Entre los representantes del sector privado estarán Michael Meding, gerente general del proyecto Los Azules; Gustavo Marcantoni, director de Cadena de Proveedores de Lithium Argentina; y Santiago Cicchetti, gerente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de BHP.