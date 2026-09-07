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El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor del excomandante del ARA San Juan Claudio Villamil, cuestionó duramente los fundamentos de la sentencia que condenó a su defendido a tres años de prisión de ejecución condicional y confirmó que ya presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Entrevistado en Radio LU12 AM680, Vigliero manifestó su sorpresa por la resolución judicial y puso el foco en la valoración de la prueba producida durante el juicio. Según explicó, durante el debate declararon cerca de un centenar de testigos y se incorporó abundante documentación y material técnico elaborado por especialistas. “Ninguno te dice y no surge de ninguna parte que el submarino no estuviera en condiciones para cumplir la misión o para navegar con seguridad, y el tribunal te dice lo contrario”, cuestionó el abogado.

Excomandante del ARA San Juan, Claudio Villamil, único condenado en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

En ese sentido, sostuvo que una condena penal requiere certeza y planteó que, si existen dudas respecto de las circunstancias que rodearon el hundimiento, estas deben favorecer al acusado. “Para condenar por imperativo constitucional necesitas certeza, pero si la prueba te indica lo contrario, deberías tener certeza negativa y tendrías que absolver”, afirmó.

La causa del hundimiento

Uno de los principales argumentos de la defensa apunta a que todavía no existe una explicación concluyente sobre las causas que provocaron el hundimiento del ARA San Juan y la muerte de sus 44 tripulantes.

Vigliero diferenció entre un hecho conocido -el submarino se hundió- y aquello que, según su interpretación, todavía no pudo determinarse con certeza: por qué ocurrió el siniestro.

“Sabemos o suponemos que perdieron el control en algún momento entre las 8 menos cuarto de la mañana y las 10. Eso hizo que la nave se fuera a pique y a las 10:50 de ese 15 de noviembre, el submarino implotó”, explicó.

El submarino ARA San Juan se hundió con 44 tripulantes a bordo.

A partir de allí, planteó interrogantes sobre las circunstancias previas al desenlace y sostuvo que, si no se conocen con precisión las causas del accidente, resulta complejo establecer responsabilidades penales por un supuesto incumplimiento de deberes.

Críticas a los fundamentos del tribunal

El defensor también cuestionó que los propios integrantes del tribunal no habrían coincidido en sus apreciaciones sobre las condiciones de navegabilidad del submarino.

Según explicó, uno de los jueces se pronunció por la absolución de Villamil, mientras que los otros dos votaron por la condena. Sin embargo, Vigliero señaló que incluso entre los magistrados existieron diferencias respecto de un punto central del caso.

“Uno de esos jueces dijo que el submarino estaba en condiciones para navegar y otro dijo que no. Ni siquiera entre los jueces se pusieron de acuerdo”, remarcó.

Vigliero confirmó que el recurso de casación fue presentado el jueves pasado, dentro del plazo establecido, y que ahora deberá continuar el trámite ante la Justicia Federal.

Claudio Villamide y Juan Vigliero hablaron meses atrás con el periodista Martín Muñoz Quesada. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Hemos recurrido a la Cámara Federal de Casación Penal para pedirles que hagan una revisión integral sobre el fallo, lo revoquen y lo absuelvan a Villamil”, señaló.

El abogado explicó que, si el recurso es admitido, la Cámara deberá fijar una audiencia en la que las partes expondrán sus argumentos ante los jueces de Casación.

Respecto de los plazos, estimó que la resolución podría extenderse hasta el próximo año debido a la complejidad del expediente y la carga de trabajo de los tribunales. “Yo diría, de un modo genérico, que estamos hablando de meses. Creo que ingresaríamos al año entrante”, calculó.

“El ataque es tremendo”

El abogado también se refirió al impacto que tuvo la condena en Villamil, aunque aclaró que la sentencia no se encuentra firme y la pena es de ejecución condicional, por lo que actualmente no implica un cumplimiento efectivo de prisión.

Sin embargo, consideró que el efecto personal y anímico es significativo para alguien que sostiene que cumplió con sus obligaciones durante la misión. “Para alguien que se considera no solamente inocente, sino que considera que cumplió con sus deberes y que hizo todo lo que tenía que hacer, ¿cómo se puede sentir condenado por ser responsable de la muerte de 44 marinos?”, planteó.

Vigliero también fue consultado sobre los planteos realizados por representantes de familiares de los tripulantes, entre ellos el abogado Luis Tagliapietra, quien pidió que el proceso se declare nulo y vuelva a tramitarse en Mar del Plata.

La postura de Villamide en el inicio del juicio por el ARA San Juan.

El defensor rechazó esa posibilidad y sostuvo que la cuestión de la competencia ya fue discutida previamente. “Es un tema que está terminado. Ya se discutió la competencia y él la volvió a plantear antes del juicio”, sostuvo.

En esa línea, apeló al principio de preclusión de los actos procesales y advirtió que retrotraer el proceso podría incluso afectar garantías constitucionales de Villamil. “Él ya afrontó un juicio. Sería inconstitucional que fuera perseguido más de una vez”, afirmó.

Finalmente, Vigliero se refirió al vínculo entre los comandantes y los tripulantes de los submarinos y rechazó las acusaciones de que quienes estaban al frente de la nave hubieran actuado con indiferencia o negligencia deliberada. “En un cilindro de acero que es angosto, que es incómodo, donde la gente se toca codo a codo, donde todo se vuelve personal, los vínculos se vuelven mucho más estrechos”, describió.

Y concluyó: “Aseverar que no les importa, que fueron descuidados, que lo hicieron a propósito, me parece que es producto de una lengua ligera”.