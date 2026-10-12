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El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto dos tratados vigentes entre Argentina y Chile que otorgan beneficios económicos, fiscales y de protección a las inversiones. La iniciativa responde a la decisión de una empresa chilena de restablecer una ruta comercial regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El legislador anunció la propuesta a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que cuestionó la reanudación de la conexión marítima con las islas mediante el buque Danstar, de bandera chilena y perteneciente a la naviera Easter Island Naviera.

“Malvinas es una causa nacional. La defensa de su territorio y sus recursos naturales es una prioridad”, sostuvo Michel, quien calificó la decisión como una muestra de “la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”.

El gobierno ilegal del Reino Unido en Malvinas busca bajar los costos comerciando con Punta Arenas, Chile. En la foto, las Malvinas.

Según explicó, el proyecto propone denunciar dos instrumentos internacionales vigentes entre ambos países: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

La iniciativa instruye al Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, a iniciar el proceso formal de denuncia de ambos acuerdos. Además, establece que posteriormente se deberá comunicar al Congreso la fecha en que la notificación produzca efectos para la República Argentina.

En los fundamentos del proyecto, Michel sostiene que la Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese marco, considera que los países que desarrollen actividades económicas vinculadas al archipiélago sin autorización argentina actúan en contra de la estrategia nacional para defender los derechos soberanos.

Tapa del diario El Mercurio de Chile destacando el “pacto” entre Punta Arenas y las Islas Malvinas para abrir una ruta de comercio en medio de la tensión con Argentina.

El legislador argumenta, además, que la reciente decisión del Gobierno nacional de reforzar la aplicación de sanciones contra actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina debería complementarse con medidas sobre los instrumentos económicos y tributarios que regulan las relaciones con terceros países.

A través de su publicación, Michel aclaró que la propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas con Chile, sino revisar los beneficios económicos concedidos a las inversiones chilenas.

“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, afirmó.

El diputado consideró que mantener vigentes esos acuerdos mientras empresas chilenas operan comercialmente con las islas implicaría una contradicción con la histórica posición argentina respecto de la cuestión Malvinas, considerada una de las principales políticas de Estado en materia de relaciones exteriores.

La iniciativa se suma al debate abierto por la reactivación de los vínculos comerciales entre Chile y el archipiélago bajo administración británica, un tema que vuelve a colocar la disputa de soberanía en el centro de la agenda política y legislativa. (Fuente: Con información de El Parlamentario).