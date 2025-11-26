Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Fabián Gutiérrez –degollado en agosto de 2020 y hallado semienterrado en El Calafate– no solo caló hondo en la sociedad provincial, sino que dejó una declaración como exfuncionario que aún impacta en el expediente de Comodoro Py.

Minutos antes del inicio de la cuarta audiencia del juicio de los Juicio Causa Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner volvió a dirigir duras críticas a la Justicia, denunció una presunta extorsión ilícita contra Gutiérrez y señaló a los fallecidos operadores judiciales que instruyeron la causa en 2018.

Gutiérrez, cuando fue apresado en la causa de los cuadernos.

La declaración arrepentida en Comodoro Py: dinero, Patagonia y un giro clave

En 2019 –un año antes de su homicidio– Fabián Gutiérrez declaró como arrepentido en el expediente federal que tramitaba en los tribunales de Comodoro Py. Allí habló de los “traslados de dinero en efectivo hacia la Patagonia”, describió un esquema de valijas y vuelos hacia el sur y complicó a dos exsecretarios que integran el mismo expediente: al exfuncionario de Obras Públicas José López y al fallecido secretario presidencial de confianza de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Su testimonio, incorporado al expediente como prueba documental pese a la extinción de la acción penal contra su persona tras su muerte, fue uno de los capítulos más sensibles de la causa. Sin embargo, en audios divulgados durante 2020, Gutiérrez sostuvo que lo obligaban a declarar en contra de Cristina y que se preparaba un “armado de causas paralelas para forzar su delación”, un alegato que este 2025 fue retomado por la propia vicepresidenta.

Cristina Kirchner: “Amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana”

“Otra extorsión más y van…”, escribió Cristina Fernández de Kirchner en X minutos antes del inicio de la audiencia. En ese posteo aseguró que “a Fabián lo presionaron para declarar como arrepentido en su contra” y afirmó que “lo amenazaron con meter presas a su madre y su hermana si no la inculpaba”.

La vicepresidenta compartió un informe televisivo transmitido en 2020 por la señal de noticias C5N, donde reproducen un audio en el que Gutiérrez sostenía que “le armaban causas” y que lo extorsionaban para culpar a Cristina. Para la expresidenta, aquel audio confirma que hubo amenazas ilegales para direccionar su declaración frente a la fiscalía y el juzgado que instruyeron la etapa inicial del expediente.

El crimen más resonante de Santa Cruz: condenas perpetuas y sentencias aún no firmes

El crimen de Fabián Gutiérrez fue esclarecido por la Justicia de Santa Cruz en tiempo récord. La instrucción del caso, a cargo del entonces juez provincial de Santa Cruz, Carlos Narvarte descartó desde el primer momento que se tratara de “un crimen político”.

Los autores materiales del asesinato –tres jóvenes de entre 18 y 22 años en 2020: Facundo Zaeta, su amigo Facundo Gómez y Pedro Monzón– fueron condenados en 2024 como coautores de un homicidio triplemente agravado con alevosía, ensañamiento y criminis causa por la Cámara Oral de Río Gallegos. La pena impuesta fue prisión perpetua, aunque las sentencias aún no están firmes por recursos de casación que tramitan en el Tribunal Superior de Justicia provincial. Las defensas sostienen que el fallo debe revisarse y hasta el momento no hay resolución definitiva.

Torturado hasta la muerte: el robo que salió mal

Los elementos incorporados al expediente judicial permiten reconstruir el móvil del hecho: un intento de robo brutal bajo la hipótesis de apropiarse de “los dólares de la corrupción”, como llegó a decir la defensa y parte de la discusión mediática nacional de 2020.

Fabian Gutierrez fue hallado sin vida el 4 julio. FOTO: AHORA CALAFATE

Atado a una silla, golpeado con ferocidad, apuñalado tres veces en el cuello y luego estrangulado con un cable, su muerte –certificada por asfixia mecánica– fue consumada tras horas de tormento. El cuerpo fue semienterrado a metros de una cabaña del barrio Aeropuerto Viejo y luego hallado tras los trabajos que siguió La Opinión Austral desde el minuto cero, marcando agenda informativa y judicial.

El iPhone roto y la nube inaccesible: un misterio persistente

Entre los capítulos aún no esclarecidos completamente se encuentra el teléfono personal de Fabián Gutiérrez: un dispositivo que, según consta en la causa, llegó “roto” a pericias de la fuerza federal Gendarmería y cuya nube de datos todavía no pudo ser abierta. La Justicia provincial esperó en 2020 una respuesta técnica de Apple para acceder al contenido en la nube, aunque nunca se reportó públicamente un desbloqueo exitoso.

Esta prueba, reclamada tanto por fiscales como por defensores, continúa siendo una de las grandes incógnitas respecto a la hipótesis de eventuales colaboradores en el ocultamiento de evidencia digital o logística posterior al crimen.

El iPhone de Fabián Gutiérrez llegó roto a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses.

Crisis económica y tensión política en el inicio de la cuarta audiencia

Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su reaparición en redes para contextualizar la audiencia judicial con un diagnóstico económico crítico. Señaló cifras oficiales del Banco Central que hablan de más de 6 millones de argentinos endeudados para sobrevivir, tasas de impago por encima del 18% y mora que crece en préstamos fintech, electrodomésticos y créditos personales. Si bien el foco de la audiencia es judicial, el clima social, económico y político fue uno de los ejes discursivos que introdujo la vicepresidenta en un inicio de audiencia marcado por las acusaciones cruzadas contra funcionarios judiciales fallecidos y la crisis de la clase media patagónica.