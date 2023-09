La cuarta y última jornada de la Argentina Oil&Gas 2023 (AOG2023) cerró como comenzó: con récord de visitantes y satisfacción de todos los expositores, que este año fueron muchos más que en 2022. Este jueves también marcó el fin del 5to Congreso de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que organizó el IAPG, en simultáneo con la AOG.

Tanto en el congreso como en el resto del evento estuvo presente La Opinión Austral, que por primera vez participó con stand propio, único medio de Santa Cruz que desplegó semejante cobertura.

El clásico Encuentro con los CEOs también tuvo, este jueves, su último ciclo de charlas, con la moderación del titular del Instituto Argentino de Gas y Petróleo, Ernesto López Anadón.

A lo largo de todo el evento, enfocado netamente al desarrollo de Vaca Muerta y su potencial de triplicación de producción y lo que ello implicaría para el país, los principales directivos de las empresas del upstream, el midstream y el downstream, tanto del petróleo como del gas, proyectaron sus realidades, planes de inversión y realizaron un trazo fuerte de lo que esperan para el futuro.

“Pensamos en una Vaca Muerta que puede llegar a entregar 200 Mm3/d de gas”.

El optimismo de todos los referentes de las empresas quizás fue resumido por el CEO de TGS, Oscar Sardi, cuando afirmó: “La muestra es increíble, estamos viviendo un momento único, un evento espectacular en cantidad y calidad, como hace muchos años no veíamos”.

Precisamente él y sus pares de TGN, Daniel Ridelener, y de Galileo, Osvaldo del Campo, fueron los que abrieron la última jornada del Encuentro de CEOs, con la moderación del titular del IAPG, Ernesto López Anadón. El enfoque, claramente, estuvo en la realidad del transporte de gas, que en el país está pasando por un auge a partir de la terminación de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, el próximo comienzo de la segunda etapa y la reversión del Gasoducto Norte.

Oscar Sardi, CEO de TGS, habló de los planes de inversión de la empresa.

Oscar Sardi puso en números lo que significa el crecimiento de Vaca Muerta desde la perspectiva del transporte, al repasar que “desde 2017, TGS inició un proceso de transformación de negocios y comenzó a desarrollar lo que conocemos como midstream, que es la actividad que se realiza entre el productor y el transportista”.

“En 2018 instalamos un gasoducto que pasa por el centro de Vaca Muerta e intenta captar todo el gas que se produce allí”, sostuvo Sardi y agregó: “En 2019 pasamos de transportar 5 millones de m3 por día (Mm3/d) desde el yacimiento, a 7 Mm3/d y este año ya estamos en 15 Mm3/d” y proyectan seguir creciendo, ya que “estamos ampliando la planta para llegar a los 30 Mm3/d“, sostuvo, con una inversión estimada de unos USD 600 millones para 2026.

Una Vaca Muerta que perfore 1.000 pozos al año (hoy son 200), con la implicancia que eso tiene para la producción de petróleo y de gas, ha sido la constante en cada charla.

“El gran objetivo es seguir avanzando paso a paso, anticipándonos a las necesidades que van teniendo los productores”, sostuvo Sardi y agregó: “Estamos pensando en una Vaca Muerta que puede llegar a entregar 200 Mm3/d de gas” y eso es “totalmente posible” si de dan las condiciones macro para ello.

López Anadón junto a Horacio Turri, Ricardo Markous y Adrián Vila.

Las perspectivas de exportación hacia Chile, Bolivia y Brasil vía Bolivia o Uruguayana están “a la vuelta de la esquina“, sólo “si optimizamos el sistema de la infraestructura” y se cuenta con una regulación adecuada.

La apuesta del GNL es otro punto a favor y coincidieron los CEOs que es necesario que se sancione la ley que está para ser tratada en el Congreso de la Nación.

“Hay una nueva ventana de oportunidad para aprovechar”. DANIEL RIDELENER CEO TGN

Transición energética

Mirar la transición energética no como un problema, sino como una oportunidad, fue otro concepto que quedó claro en esta AOG, “el mundo no puede de un día para el otro cerrar los hidrocarburos y la energía con baja emisión viene de la mano del gas”, sostuvo Daniel Ridelener, de TGN. “Hay una nueva ventana de oportunidad para aprovechar, pero nadie nos espera, si el gas de Vaca Muerta no está, ese lugar lo ocupará otro país”.

“Bajas emisiones y bajos costos van de la mano, todos quieren ser verde, pero nadie quiere pagar por serlo”, aseguró el responsable de Galileo.

“Hay consenso en la Argentina de que la energía es la clave para el desarrollo”.

Para Manfred Boeckmann, managing director Argentina de Wintershall DEA, en el segundo panel, “Argentina es un pilar clave” para la descarbonización y la “estrategia verde” global. Y puso el énfasis en que, al igual que la ley de GNL, también se sancione la ley de hidrógeno que también fue girada en conjunto.

Plan Gas

El cierre estuvo a cargo de los ejecutivos de tres operadoras nacionales: Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Adrián Vila, CMA de Pluspetrol, y Horacio Turri, director ejecutivo de E&P, Pampa Energía.

Los ejecutivos de las principales compañías se dieron cita en la AOG.

Los tres coincidieron en la enorme ventana de oportunidad de “ampliar el mercado regional” para llegar con el gas argentino, sin dejar de tener en cuenta el gran proyecto nacional que sería la planta de GNL a gran escala.

“Vaca muerta puede triplicar su producción”, otra coincidencia, pero hay “limitantes”. En gas es que la demanda acompañe el crecimiento, “hay que buscar nuevos mercados“, dijo Markous, para lo que “tenemos plena expectativa en la reversión del gasoducto norte para llegar a Brasil, “sostuvo Adrián Vila.

“Argentina es un pilar clave para la transición energética”. MANFRED BOECKMANN, MDA DE WINTERSHALL DEA

Todos coincidieron en la importancia del Plan Gas y el Plan Duplicar para potenciar la producción de gas natural y también de petróleo; llegar al millón de barriles de crudo por día permitiría ingresar entre 22 a 24 mil millones de dólares de divisas al año. “Eso Argentina lo tiene a tiro, es posible“, dijo Horacio Turri.

“Hay consenso en la Argentina de que la energía es la clave para el desarrollo de su economía” y de ahí el “enorme optimismo por lo que se viene”, coincidieron.