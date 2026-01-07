Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incendio forestal que se desarrolla en el Cerro Huemul, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, continúa activo y crece la preocupación por las reservas naturales de la Provincia de Santa Cruz y los centros turísitcos como El Chaltén.

Elizabeth Romanelli, concejal de El Chaltén fue entrevistada por LU12 AM680 y explicó las tareas que llevan adelante los brigadistas, el rol del aeroclub y la necesidad de desarrollar la infraestrcutura de esa instiución y el factor humano en el incendio de aquellos bosques nativos.

Las tareas desde el Aeródromo de El Chaltén. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Cerro Huemul

“Es el cuarto día de incendio y la verdad es que el foco todavía no se ha podido controlar; ya hay cientos de hectáreas afectadas”, dijo en declaraciones a “La Decana de la Patagonia“.

“Es una zona ladera compuesta básicamente por matas y pastizales. Lo que se está intentando es impedir que el fuego cruce el valle del río Túnel y llegue al bosque. Si eso pasa sería terrible, porque el bosque tiene mucho más material de combustión y extinguirlo nos llevaría semanas”, completó.

Prevención en Parques Nacionales

Al ser consultada sobre el origen del incendio, observó que no hay precisiones. “No se sabe con exactitud cómo empezó, pero se cree que fue por la negligencia de un turista. Es increíble porque hace más de 20 años que está prohibido hacer fuego en el área del Parque Nacional. Esto me hace reflexionar sobre los despidos en Parques Nacionales entre 2023 y 2024. Antes el patrullaje en las sendas era importantísimo”.

“El video que se viralizó ocurrió en una red troncal de senderos muy visitada, la que va a Laguna Torre y conecta con el Mirador Maestri. Hoy no hay personal de Parques recorriendo; tuvo que ser otro visitante el que diera aviso, encarara la situación y lo viralizara. Hoy la seccional de Parques tiene la misma cantidad de empleados que una pizzería; todo se reduce a la atención en el centro de informes y no hay capacidad para trabajar de forma preventiva”, lanzó más adelante.

La edila dio cuenta que “es una lástima, todo lo que se está haciendo en el campo es puro esfuerzo de los brigadistas, tanto de Parques como del Consejo Agrario que vinieron de toda la provincia. Se está tratando de controlar para que no sea una catástrofe mayor“.

Mientras la ayuda llega y Provincia aporta más herramientas, en la zona se trabaja con los elementos con lso que cuentan actualmente. “Respecto a los medios aéreos, el helicóptero carga muy poca agua, unos 900 litros, contra los 3.000 del avión hidrante. Además, tuvimos contratiempos: el avión no traía las boquillas adaptadoras para cargar agua desde el tanque australiano y hubo que inventar una. Eso ralentizó todo; si estuviera el equipo correcto, en 30 minutos el avión tira el agua y vuelve”.

Elizabeth Romanelli,concejal de El Chalten.

El rol del Aeroclub y las obras pendientes

En este escenario, los brigadistas remarcaron el rol del aeroclub, se trata de una institución clave para colaborar en cualquer necesidad que surja en aquél pueblo de montaña.

“La gente del Aeroclub son superprofesionales, han coordinado toda la operación a pulmón, incluso con robos que han sufrido en su sede. Pero trabajan en una pista que ni siquiera está declarada aeródromo público porque falta un 25% de la obra, que es el alambrado perimetral y la señalización. Es muy riesgoso: el piloto tiene que estar esquivando ovejas, guanacos y las gaviotas del basural de enfrente“.

Por ultimo, la funcionaria del Concejo Deliberante precisó que “hace dos años tuvimos un incendio similar y el problema fue el mismo. En las costas del Lago Viedma hacen falta pozos de captación para llenar las cisternas y reservorios. Hoy tardamos casi un día entero en cargar un tanque de 100.000 litros por el movimiento del lago. Ante un incendio, esperar 10 o 12 horas para cargar agua no nos sirve de nada. Son obras menores que le corresponden al Consejo Agrario y que son fundamentales para que el sistema de control de fuego realmente funcione”,.