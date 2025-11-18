Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en una investigación sobre contrataciones de seguros estatales a través de personas vinculadas a su entorno.

De acuerdo con fuentes judiciales, la acusación se sostiene por la “intermediación” de Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, quien se desempeñó durante años como secretaria privada del exjefe de Estado.

El pronunciamiento de la Cámara también apunta a presuntas irregularidades en la gestión de seguros realizados por diversos organismos públicos mediante Nación Seguros.

De esta manera, Fernández quedó procesado como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y permanece vigente el embargo por $14.634.220.283.

La resolución incluye además la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial. El fallo fue firmado por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los dos últimos conformaron la mayoría. Así, el expresidente queda más cerca del juicio oral y público.

