Fabiola Yañez rompió el silencio con Mirtha Legrand: “Alberto Fernández me quiere sacar a mi hijo” La ex primera dama estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y acusó a Fernández de querer quitarle la tenencia de Francisco. “Nos dejó solos en España”, reveló. Además, habló de la violencia de genero que sufrió y negó haber organizado la polémica fiesta en Olivos durante la cuarentena. Sus declaraciones se dieron en medio del conflicto judicial por alimentos y tras la reciente reaparición mediática del expresidente.

La ex primera dama Fabiola Yañez reapareció públicamente este sábado en la mesa de Mirtha Legrand y lanzó fuertes acusaciones contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández, en medio del conflicto judicial por la tenencia y los alimentos de su hijo, Francisco. Además, habló sobre la denuncia por violencia de género y volvió a referirse a la polémica fiesta en la Quinta de Olivos durante la pandemia.

“La intención de Alberto Fernández es quitarme la tenencia de mi hijo”

Yañez aseguró que decidió hablar porque la situación “es mucho más grave” de lo que se conoce públicamente. Denunció que Fernández “no le quiere dar un techo a su hijo” y afirmó que el niño, de tres años y medio, “nunca tuvo un hogar” ya que nació en la Quinta de Olivos.

Relató también el difícil momento que atravesaron en España, adonde se mudaron tras el fin del mandato. Contó que, aunque el expresidente firmó el consentimiento escolar, “cuando faltaba un día para que se cumplieran los 90 días” de permanencia legal, él regresó solo y los dejó allí sin respaldo.

Asimismo, cuestionó la actuación de la Justicia: “Hubo mucha más celeridad para la revinculación del niño, pero no les importó cuando dije que mi hijo no iba a tener un techo.”

Según Yañez, Fernández utiliza esa situación en su contra. “Como diciendo: ‘No tiene un techo, pero porque no lo tengo, porque está bien lo que se dice de esa cantidad de dinero’”, aseguró.

La ex primera dama reclamó responsabilidad parental: “¿Vos traés un hijo al mundo para que la Justicia te tenga que decir que tenés que darle un porcentaje? Yo no necesito que me mantengan, ya trabajé en España.”

Fiesta en Olivos: “No lo organicé yo”

La entrevista también abordó la polémica fiesta de cumpleaños celebrada en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta. Yañez negó haber sido la organizadora:

“No me voy a cansar de pedir disculpas. Sé que no se debió hacer. Pero no lo organicé yo.”

Mirtha Legrand insistió en la pregunta y le recordó la foto con una copa en la mano. Yañez sostuvo que “no fue ni un brindis ni una fiesta”, sino que se trató de una cena tras una actividad oficial.

Además, apuntó contra Fernández por su cambio de versiones: “El presidente dijo primero que no había estado. Después dijo ‘mi querida Fabiola’.”

“Ese ojo morado existió”

Legrand también preguntó sobre la denuncia por violencia de género a raíz de una imagen de Yañez con un hematoma en el ojo.

La ex primera dama confirmó el episodio: “Sí, existió. Delante del médico de la unidad presidencial y otro médico que vino ese mismo día. Fue después de una discusión. Me dolía, se hinchaba.”

Consultada sobre su deseo a futuro, Yañez respondió sin dudar: “El bienestar de mi hijo.”

“No, yo no quiero que me mantengan. Él dice que no se puede hablar de eso porque le da vergüenza, aseguró y cuestionó nuevamente la actitud del expresidente en la causa por alimentos: “Jamás quiso llegar a una audiencia, unilateralmente se retiraba de todo.”

La reaparición de Alberto Fernández

Las declaraciones de Yañez llegan días después de la reaparición mediática de Alberto Fernández, quien concedió una entrevista al canal Blender. Allí se refirió al video grabado con Tamara Pettinato en la Casa Rosada, que –según dijo– formaba parte de una “broma” destinada al periodista Ernesto Tenembaum.

En ese mismo reportaje, el expresidente habló del futuro del peronismo y mencionó posibles candidatos para 2027, entre ellos Axel Kicillof, Sergio Massa, Jorge Capitanich, los hermanos Soria, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi.