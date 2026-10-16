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Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo de TN y El Trece, mantuvo durante décadas una relación con Paula Franco, su compañera de vida. A lo largo de los años, el periodista compartió distintos momentos de su historia personal y destacó públicamente el acompañamiento que recibió de su esposa.

Uno de esos recuerdos fue una fotografía de junio de 1992, cuando se recibió de técnico en Meteorología. Junto a la imagen, publicada en su cuenta de Instagram, recordó el esfuerzo que implicó alcanzar aquella meta y reconoció el papel fundamental que tuvo su pareja durante ese proceso.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificio. Pero sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado”, escribió.

Julieta, Candela, Jimena con sus padres Paula y Fernando.

El emotivo mensaje que le dedicó a Paula Franco

En aquella publicación, Confessore destacó el apoyo que recibió de Franco durante su formación y en el desarrollo de su carrera profesional. Según expresó, su compañera fue una figura clave para sostener su vocación, incluso en los momentos de incertidumbre.

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, quien creyó en mí cuando incluso yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba”, manifestó.

El meteorólogo también consideró que su diploma representaba, en parte, un logro compartido con la mujer que lo acompañó durante ese camino. En el cierre de su dedicatoria, dejó una reflexión sobre el valor de los vínculos que permanecen a lo largo del tiempo.

“Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, expresó.

La relación también había sido motivo de una anécdota distendida en televisión. Durante una charla con Roxy Vázquez en TN, le preguntaron cuál era el secreto para sostener una pareja durante 40 años. Con humor, Confessore respondió: “Llegar tarde a casa e irme temprano”.

La despedida de su hija Julieta

La muerte del periodista también generó un profundo dolor en su entorno familiar. En medio de las despedidas, su hija Julieta recurrió a las redes sociales para compartir una fotografía de su infancia junto a un mensaje dedicado a su padre.

“Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, escribió la joven, en una publicación que reflejó la tristeza por la pérdida.

Julieta compartió la foto en sus redes sociales.

El vínculo entre ambos había quedado expuesto públicamente en otras oportunidades, especialmente cuando el meteorólogo celebró los logros personales y académicos de su hija.

En agosto de 2025, Confessore había compartido su orgullo cuando Julieta se recibió de ingeniera química. En aquella ocasión, destacó el esfuerzo y la constancia que le permitieron alcanzar su objetivo.

“Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, había escrito.