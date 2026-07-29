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La noticia generó profundo dolor en el ámbito deportivo de Tres Arroyos, donde la joven era reconocida por su trayectoria dentro del arbitraje regional. Otaegui había iniciado su carrera en 2019 y había sido parte de un momento histórico para el fútbol local al integrar la primera terna arbitral femenina en la máxima categoría.

Cómo fue el accidente

El accidente ocurrió durante la jornada del martes sobre la avenida Constituyentes de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Según la información difundida por medios locales, Maite Otaegui circulaba como acompañante en un Chevrolet Astra que se dirigía hacia el centro de la ciudad.

Por circunstancias que todavía son investigadas, el automóvil rozó a un camión repartidor que se encontraba estacionado. Luego de ese primer impacto, el conductor perdió el dominio del vehículo, que salió de su trayectoria, giró sobre sí mismo y finalmente chocó contra un árbol ubicado en la rambla central.

Tras el fuerte impacto, la joven de 24 años fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Tres Arroyos. A pesar de la atención médica recibida, los profesionales confirmaron horas más tarde su fallecimiento como consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron la maniobra que derivó en el siniestro ni tampoco detalles sobre el estado del conductor del automóvil.

Quién era Maite Otaegui

Maite Otaegui era una joven árbitra de fútbol con una importante trayectoria dentro de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. Había comenzado su carrera en abril de 2019 y, con el paso de los años, logró desempeñarse en distintas categorías hasta convertirse en jueza principal de encuentros locales.

Su crecimiento dentro del arbitraje la llevó a recibir convocatorias para partidos organizados por organismos nacionales. Entre junio de 2024 y junio de 2025 fue designada para encuentros del Consejo Federal y de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

El último fin de semana, Otaegui había sido convocada para dirigir partidos correspondientes a Primera y Segunda División, continuando con una carrera que había construido con dedicación y compromiso.

El legado de una referente del fútbol femenino

En 2022, Maite Otaegui fue protagonista de un hecho histórico para el fútbol tresarroyense al integrar, junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín, la primera terna arbitral conformada exclusivamente por mujeres en un partido de la máxima categoría local.

Además de su pasión por el deporte, durante 2025 había alcanzado otro objetivo personal al recibirse de enfermera, una profesión vinculada al cuidado y la atención de las personas.

Su fallecimiento provocó muestras de tristeza entre clubes, jugadores, árbitros y allegados al fútbol regional, quienes recordaron su compromiso dentro y fuera de la cancha. La comunidad deportiva de Tres Arroyos despidió con profundo pesar a una joven que había dejado una huella en el arbitraje local.