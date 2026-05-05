Contratista declaró ante la Justicia que cobró US$ 245 mil en efectivo a Manuel Adorni por refacciones y una cascada en su casa del country Indio Cuá El arquitecto Matias Tabar sostuvo que recibió del jefe de Gabinete esa cifra en efectivo. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito suma documentación, peritajes y testimonios en Comodoro Py. El fiscal analiza pagos, contratos, préstamos y movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete.

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El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que cobró 245.000 dólares en efectivo de parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por refacciones en su vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La presentación se dio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita.

Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, compareció en los tribunales de Comodoro Py, donde aportó documentación vinculada a las obras y dejó su teléfono celular para peritajes. Según indicó, los trabajos se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Detalles de las obras y pagos registrados

El contratista precisó que las refacciones incluyeron trabajos en pisos, paredes, galería, garaje, escaleras y pintura interior, además de la remodelación de la parrilla y la pileta. En ese sector, incorporaron una cascada lateral con un costo informado de 3.500 dólares, junto con modificaciones en la profundidad y revestimientos.

También se realizaron tareas en cocina, instalación de mobiliario, iluminación y revestimientos exteriores. Tabar señaló que el presupuesto inicial rondaba los 94.000 dólares, pero las ampliaciones y cambios durante la ejecución elevaron el costo total hasta los 245.000 dólares.

En su declaración, detalló el esquema de pagos: entregas parciales en efectivo durante 2024 y 2025, con montos que incluyeron 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio y 50.000 en julio, entre otros desembolsos.

Documentación y peritajes en la causa

Durante su exposición, Tabar entregó presupuestos, contratos, facturas, remitos, fotos y videos del antes y después de la obra. Además, puso a disposición su teléfono celular para que la Justicia analice las comunicaciones mantenidas con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

El presupuesto de gastos y refacciones en la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá que aportó el contratista.

El contratista indicó que el contacto inicial se realizó por WhatsApp, a partir de recomendaciones dentro del barrio privado. También señaló que actuó como intermediario en la coordinación de proveedores y pagos durante la obra.

La fiscalía incorporó esta información al expediente y avanzará con el análisis técnico a través de organismos especializados en materia económica y financiera.

Operaciones inmobiliarias

La causa incluye además otros gastos vinculados a propiedades. Según consta en la investigación, la familia Adorni destinó más de 360.000 dólares a operaciones inmobiliarias, que incluyen la compra de la vivienda en Indio Cuá, adelantos por un departamento en Caballito y pagos de honorarios profesionales.

A estos montos se suman deudas por 335.000 dólares, con vencimientos previstos en su mayoría antes de noviembre, correspondientes a préstamos de particulares.

La fachada de una de las propiedades del jefe de Gabinete donde está la pileta con cascada.

Durante el período de refacciones, el funcionario alquiló otra vivienda en el mismo barrio privado por un total de 13.000 dólares, de acuerdo a la información incorporada en el expediente.

Más testigos

En el marco de la investigación, este miércoles declarará Leandro Miano, vinculado a una de las personas que habría otorgado préstamos al jefe de Gabinete. Deberá presentar documentación y su teléfono celular para verificar pagos relacionados con otra propiedad ubicada en Caballito.

El expediente también contempla el análisis de viajes realizados por el funcionario y su familia desde 2022, así como la evolución de sus ingresos y gastos. Para ello, el fiscal solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Mientras avanza la causa, Adorni sostuvo en distintas intervenciones públicas que no cometió delitos y que presentará las explicaciones correspondientes ante la Justicia. En su exposición ante la Cámara de Diputados y en declaraciones posteriores, afirmó que su patrimonio no presenta irregularidades.

El jefe de Gabinete indicó que las aclaraciones sobre su situación se realizarán en sede judicial, en el marco de la investigación en curso.