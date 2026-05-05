Luego de que se le sumaron votos negativos tras discutir con Pincoya, Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Tras advertir que hará todo lo posible para regresar en el repechaje, el exfutbolista cruzó la puerta de salida y se trasladó hacia el estudio, donde Santiago del Moro, el conductor del reality, lo esperó para conversar con él en “La Cumbre”; allí, Del Moro le contó le comunicó la peor noticia a Nazareno: le confirmó que fue real la traición de Titi, su amada; en una de las galas de nominación le dio dos votos y pidió que se fuera porque se sentía incómoda con él.

“¿Esto es real? No lo puedo creer, yo tenía la duda. Me sorprende”, exclamó Pompei; el joven también reconoció que se enamoró perdidamente de ella, aunque no es correspondido.

Del Moro quedó atónico ante la confesión y le preguntó si era sincero o todo formaba parte de una estrategia de juego, algo que, Nazareno, desestimó. “Si hubiera sido un show, hubiera forzado un shipeo hasta que lo charlamos y entendí que estábamos en veredas opuestas”, indicó.

Fue, en ese momento, que el conductor le rompió el corazón. “Ella te nominó, pedía para que te vayas porque decía que se sentía incómoda con vos… Algo de eso te gritaron”. El jugador, quedó en shock: “¿Eso es real? Lo del grito al principio lo creí, pero, después tenía la duda… No lo podía creer, porque jugué con ella desde el día tres”, confesó.

Cuando le contaron que Titi llegó a expresar que sentía cierto acoso de su parte y, Nazareno, se descolocó. “Me parece un montón, porque jamás generé una situación… Cuando hablamos y me dijo que no quería saber nada, me corrí; no lo puedo creer”, confesó.

La conversación continuó, pero Nazareno seguía sin dar crédito a lo que estaba escuchando; seguramente con el correr de los días, a medida que vaya mirando los videos, podrá analizar mejor las actitudes de la persona que, hasta este momento, él quería conocer más allá de la competencia.

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