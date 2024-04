Fortaleza venció por 4 a 2 a Boca como local, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos por la Copa Sudamericana y extendió su ventaja como único líder del Grupo D.

El “Xeneize” quedó segundo, con 4 puntos, a 5 del conjunto brasileño que lidera; mientras que el tercero es Sportivo Trinidense, con 3 unidades.

El formato del certamen establece que solo el ganador del grupo pasará a octavos de final, mientras que el segundo deberá jugador 16vos de final contra el tercero de la Copa Libertadores. Con estos resultados, el conjunto argentino ya no depende de sí mismo para meterse en octavos.

Qué necesita Boca para meterse en octavos de final de la Copa Sudamericana

Al no depender de sí mismo, Boca ahora necesita ganar los tres partidos que le quedan y esperar que Fortaleza pierda puntos con Nacional Potosí en Bolivia o de local ante Sportivo Trinidense. El “Xeneize” necesita ganarle a Trinidense para no quedar tercero y afuera de todo.

En la quinta fecha, Boca recibirá a Fortaleza en La Bombonera con la obligación de ganar más allá de lo que suceda antes con los brasileños en Bolivia.

El fixture de Boca en la Copa Sudamericana

Fecha 1- 3/4 | vs. Nacional Potosí en Bolivia – Nacional Potosí 0 – Boca 0

Fecha 2 – 9/4 | vs. Sportivo Trinidense en Argentina – Boca 1 – Trinidense 0

Fecha 3 – 25/4 | vs. Fortaleza en Brasil – Fortaleza 4 – Boca 2

Fecha 4 – 8/5 | vs. Sportivo Trinidense en Paraguay

Fecha 5 – 15/5 | vs. Fortaleza en Argentina

Fecha 6 – 29/5 | vs. Nacional Potosí en Argentina